Беременная Агата Муцениеце узнала свой биологический возраст

Агата Муцениеце перед родами отправилась в дом отдыха, признавшись, что исполнила свою давнюю мечту. 36-летняя актриса проходит различные процедуры, чтобы укрепить здоровье. В частности, звезда побывала у врача, который сообщил ей ее биологический возраст.
«Высчитали ваш биологический возраст — 29 лет! — Вот это да! Я сейчас расплачусь!» — сообщила Муцениеце.
В отпуск актриса отправилась с подругой Олесей Шиповской. Приятельница звезды показала в своем блоге их совместные фото. Она сделала коллаж из кадров за этот и прошлый годы.
В 2024-м году подруги в это же время отдыхали на море. Они позировали на берегу в купальниках. Теперь же Шиповская запечатлела себя с актрисой в отражении зеркала. Муцениеце приподняла свитер и обнажила округлившийся живот.
Напомним, Агата Муцениеце ждет ребенка от мужа Петра Дранги. У пары должна родиться дочь. Этот брак для актрисы стал вторым. Ранее она была замужем за коллегой Павлом Прилучным, от которого у нее есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.
Ранее Агата Муцениеце рассказала, сколько набрала за беременность. Артистка призналась, что находится уже на позднем сроке.