Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная Агата Муцениеце узнала свой биологический возраст

Актриса рассказала, что ее организм ощущает себя моложе реального возраста
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце перед родами отправилась в дом отдыха, признавшись, что исполнила свою давнюю мечту. 36-летняя актриса проходит различные процедуры, чтобы укрепить здоровье. В частности, звезда побывала у врача, который сообщил ей ее биологический возраст.

«Высчитали ваш биологический возраст — 29 лет! — Вот это да! Я сейчас расплачусь!» — сообщила Муцениеце.

В отпуск актриса отправилась с подругой Олесей Шиповской. Приятельница звезды показала в своем блоге их совместные фото. Она сделала коллаж из кадров за этот и прошлый годы.

Агата Муцениеце с подругой, фото: соцсети
Агата Муцениеце с подругой, фото: соцсети

В 2024-м году подруги в это же время отдыхали на море. Они позировали на берегу в купальниках. Теперь же Шиповская запечатлела себя с актрисой в отражении зеркала. Муцениеце приподняла свитер и обнажила округлившийся живот.

Напомним, Агата Муцениеце ждет ребенка от мужа Петра Дранги. У пары должна родиться дочь. Этот брак для актрисы стал вторым. Ранее она была замужем за коллегой Павлом Прилучным, от которого у нее есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, сколько набрала за беременность. Артистка призналась, что находится уже на позднем сроке.