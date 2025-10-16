Дмитриенко – об отношениях с Пересильд: «Типа лучшие друзья»

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд недавно выпустили совместную песню «Силуэт». Композиция стала саундтреком к фильму «Алиса в Стране Чудес», в котором главную роль сыграла 16-летняя актриса.
В интервью певец рассказал, что было самым трудным во время их совместной работы. 19-летний артист признался, что ему было сложно написать текст для Анны.
«Потому что мне кажется, это вообще всегда тяжело. В общем, из-за того, что мы же хорошо общаемся. Ну, такие типа лучшие друзья. Просто когда ты пишешь про чувства за другого человека, и при этом это как будто должны быть слова, посвященные тебе, в целом это обстановка такая неловкая. Когда ты сам себя хвалишь через текст, и потом это поет другой человек. Мне было сложно подобрать правильные слова, в которых бы Аня, наверное, выразила свои эмоции», — рассказал Дмитриенко в беседе с «Муз ТВ».
При этом певец смущался, когда говорил, что они с актрисой лучшие друзья. 19-летний исполнитель задумался в этот момент, подбирая правильные слова. Пересильд загадочно улыбалась, глядя на коллегу.
Напомним, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко официально не говорят о своих отношениях и избегают вопросов о личной жизни. Однако звезды часто выходят вместе в свет. Кроме того, актриса снимается в клипах артиста. В видеоролике на песню «Силуэт» они поцеловались.
Ранее звезд также заметили целующимися возле ресторана, где актриса отмечала 16-летие.