Дмитриенко – об отношениях с Пересильд: «Типа лучшие друзья»

«Потому что мне кажется, это вообще всегда тяжело. В общем, из-за того, что мы же хорошо общаемся. Ну, такие типа лучшие друзья. Просто когда ты пишешь про чувства за другого человека, и при этом это как будто должны быть слова, посвященные тебе, в целом это обстановка такая неловкая. Когда ты сам себя хвалишь через текст, и потом это поет другой человек. Мне было сложно подобрать правильные слова, в которых бы Аня, наверное, выразила свои эмоции», — рассказал Дмитриенко в беседе с «Муз ТВ».