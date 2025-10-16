Высоцкая дала редкий комментарий о 22-летнем сыне: «Пока ищет себя»

Юлия Высоцкая дала редкий комментарий о своем 22-летнем сыне Петре, которого родила в браке с Андреем Кончаловским. Актриса отметила, что наследник пока ищет себя, хотя ранее задумывался о карьере в сфере моды.
«Петя никогда не был бунтарем. Был короткий период, когда он хотел заниматься модой. Но быстро все понял. Он очень думающий, глубокий парень. Пока ищет себя, но через внутреннее. Ему не нужен для этого какой-то, назовем это общим словом, дурман, клубы и все прочее», — рассказала артистка в интервью журналу «Соловей».
Высоцкая подчеркнула, что ее сын — умный молодой человек, с которым интересно общаться.
«У него есть своя сильная внутренняя основа. С ним ужасно интересно. Андрей Сергеевич, когда мы с Петей разговариваем, смеется: “У меня такое ощущение, что то младшая сестра говорит со старшим братом, то старшая сестра — с младшим. Юлечка, он твой сын”», — добавила звезда.
У Высоцкой и Кончаловского также есть 26-летняя дочь Мария.
Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году.
