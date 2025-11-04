В свете «Маяка»: 10 фильмов фестиваля, которые хочется смотреть и обсуждать

В Геленджике в третий раз отгремел «Маяк» — фестиваль российского кино, подсвечивающий картины с авторским взглядом на актуальное и вечное. Если программа прошлого года была объединена рифмами «вечной зимы», то в этом году, хоть зима никуда и не отступила, на первый план вышла тема семьи. Среди слов-якорей «Маяка 2025» — совесть, родственные связи в их уязвимости и силе, ценность дружбы и исцеляющая доброта.
Любопытно, как самыми трогательными становятся истории, взятые из реальной жизни их создателей, — «Здесь был Юра», «Фейерверки днем», «Картины дружеских связей». В ловушку ожиданий и восприятия, вызывая бурные дискуссии, зрителей загоняли драмы о сыновне-материнских отношениях «Мой сын», «Огненный мальчик», «Над вечным покоем». Расширяли горизонты детского и взрослого — «На выброс» и «Хорошая жизнь». Заглядывали за пределы видимого ужаса — «Присутствие» и «Прозрачные земли».
Рассказываем подробнее обо всех фильмах из основного конкурса кинофестиваля «Маяк 2025».
«Здесь был Юра»
Приз за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Константин Хабенский)
Фильм, который напомнил о подлинных ценностях и о том, что Хабенский — мощь
Давние друзья Олег и Серега пытаются развивать свою инди-группу, но пока без особых успехов. Обоим чуть за тридцать, денег едва хватает на аренду хрущевки, которую они делят с ненавистным соседом Антоном. Вместе с корешем-барабанщиком Чебой они играют хулиганский рок на крыше, отбиваясь от охранников, а по ночам снуют по клубам в поисках полезных знакомств. Но однажды на плечи Олега, а заодно и Сереги, сваливается забота о дяде Юре — взрослом мужчине с умственной отсталостью, который, сам того не понимая, привнесет что-то очень важное в жизнь каждого из них.
За основу фильма режиссер-дебютант Сергей Малкин взял реальную историю из своего прошлого, а главных героев сыграли всамделишные друзья Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. Камера оператора Филиппа Задорожного следует за ними неотступно, почти документально, захватывая жизненные сценки, смешные и трагикомичные ситуации. Наверное, этим и обусловлена та неподдельная искренность, то невероятное тепло, которое исходит от экрана и нивелирует довольно предсказуемую драматургию.
Важно, что режиссеру удается избегать излишней сентиментальности, «Здесь был Юра» — не приторное драмеди, но и не вымученная драма. Здесь нет экстраординарного слома характеров, здесь все с самого начала хорошие ребята. Которые взрослеют, заботясь о Юре — большом ребенке. Ему для счастья достаточно доброго слова и родного человека рядом. Константин Хабенский — большой актер, смело доверившийся начинающему режиссеру, который подарил ему, пожалуй, самую трогательную роль в карьере. За весь фильм он не произнесет ни слова — но останутся в памяти широко открытые глаза, с любовью ловящие красоту цветных огоньков на потолке.
В прокате с 5 февраля 2026 года (дистрибьютор — «Вольга»)
«Картины дружеских связей»
Приз за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Мария Карпова)
Фильм, который «размазал» киношников и заставил зал хохотать
Черно-белые «Картины дружеский связей» — полнометражный дебют Сони Райзман, сплетенный из автобиографических зарисовок жизни вчерашних выпускников театрального вуза. Кто-то ходит по унизительным пробам, кто-то — придумывает нелепый сценарий к фильму «Чип Олл Ино». А кто-то прощается с любимой кошкой, а потом — с улетающим из страны Сашкой (Александр Паль), любимым другом и однокурсником.
Этим точно схваченным ощущением бесконечных потерь и прощанием с прошлой жизнью, в котором живут миллениалы, да и не только, в 2025 году, пронизано все кино. Это очень узнаваемый срез поколения, в котором талантливо сочетается смешное и грустное, шутки «для своих» и абсолютно универсальное чувство времени. Ода молодости и надеждам, что наши хрупкие связи — с друзьями, мастерами, мечтами — не рассыпятся и будут живы, как живы в памяти самые ценные воспоминания. Неслучайно в монохроме сегодняшнего дня Райзман возвращает цвет именно воспоминаниям — тому важному, что когда-то сформировало эти самые связи.
Отдельное открытие фильма — Мария Карпова, чья нежная, чувственная, потерянная героиня в отчаянном жесте в самый разгар прощальной вечеринки выбрасывает ключи от квартиры. Может, Сашка тогда не уедет? Затесался среди молодых и Евгений Цыганов — собирательный «Олег Игоревич», мастер курса, который и поддержит, и по-отцовски наругает, и полезет, в конце концов, в окно за злополучными ключами.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Фейерверки днем»
Приз за лучший дебют
Фильм-оттепель, где снежные объятия тают от улыбки Александра Робака
Ольга, Лена и Тома — три взрослые сестры, живущие под крышей загородного дома своего отца, бизнесмена Виктора. В последнее время бизнес по продаже люстр идет не очень, и в оптимизации работы Виктору помогает его деловой партнер из Китая Вэйхонг. В какой-то момент становится ясно, что расплатиться с долгами поможет только продажа их родового гнезда. Но три сестры не готовы к такому развитию событий.
Если в прошлом году лед «вечной зимы» тронулся в одноименном фильме с Александром Робаком, то в этом году сердца зрителей растопило новое кино с участием актера — дебют режиссера Нины Воловой «Фейерверки днем», который только ленивый не сравнил с Чеховым. «Три сестры» встречают «Вишневый сад», широкая русская душа оттеняет китайскую расчетливость.
Сердце фильма — упорядоченный Вэйхонг (дебютант Ван Бин, доцент и университетский преподаватель, шел к этой роли сорок лет). Словно пришелец, он наблюдает за расхлябанной жизнью папиных дочек, их играют органично дополняющие друг друга Мария Раскина, Дарья Коныжева, уже знакомая нам по «Свету» и «Фрау», и Вера Енгалычева — еще одно открытие «Маяка». И вновь — основанная на реальных событиях история, озаряющая светом, согревающая теплыми улыбками и верой в поступки, жалящая осознанием того, что порой необходимо отпускать старое, чтобы сохранить самое дорогое.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Над вечным покоем»
Приз за лучший сценарий (Екатерина Тирдатова) и лучшую операторскую работу (Олег Лукичев)
Драма про материнскую любовь, приправленная достоевщинкой
Соцработница Рита похожа на сурового ангела. Она помогает одиноким старикам: приносит продукты, кормит, выслушивает. Она чутко относится к Пашке, мальчику с ментальными особенностями — сыну своей одноклассницы. Но больше всего она любит своего сына, нежного, еще не нашедшего себя в жизни 18-летнего оболтуса. Поэтому, когда тот случайно убивает Пашку, Рита готова на все, чтобы его защитить.
«Над вечным покоем» — фильм про любовь с волчьим оскалом. Ни Рите, ни ее сыну уже нет пути назад. Режиссер Светлана Проскурина бескомпромиссна: искупления для героев не будет, эту вину невозможно проглотить. Но, даже несмотря на мрачность темы, нельзя не любоваться исполнительницей главной роли — Машей Леоновой, тонко сыгравшей очень русский, очень достоевский типаж святой грешницы.
Дата выхода в прокат неизвестна
«На выброс»
«История игрушек» с эко-подтекстом есть у нас дома!
На одной из городских свалок собралась разношерстная компания: фарфоровая ваза со сколом, порванный ботинок, катушка с остатками ниток, баллончик с сомнительным освежителем воздуха. А также новичок — яркий галстук Мак, выброшенный любимым хозяином на помойку прямо из машины. Целлофановый пакет, подобно мессии, рассказывает им о существовании Рая — места, где выброшенные вещи обретают вторую жизнь. Так начинается захватывающее и полное опасностей, раздоров и открытий путешествие героев, мечтающих вновь стать кому-то нужными.
Как заметил сам автор мультфильма «На выброс» Константин Бронзит, анимации невероятно сложно состязаться с «полнотелым» игровым кино. Будь режиссер хоть дважды номинант на «Оскар», как в данном случае, не все готовы разглядеть серьезное произведение в «детской мультяшке». Не будет же Ботинок соревноваться с Хабенским! (Справедливости ради, жюри заверило, что всерьез рассматривало такого кандидата для «Лучшей мужской роли».)
Между тем, за простой, казалось бы, анимацией, порой довольно условной и карикатурной, кроется очень нужная история с благородным и на редкость актуальным посылом – о бережном отношении к вещам, о чем помнят далеко не все взрослые. Мысль эта здесь подается доходчиво и в то же время ненавязчиво, благодаря чему с легкостью осядет в голове ребенка.
В прокате с 20 ноября (дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат»)
«Мой сын»
Социальная драма и роман воспитания на фоне безжизненной Москвы
Катя работает юристом в крупной фирме, где давно служит винтиком в хитросплетенных коррупционных схемах, отмазывая виновных и сажая тех, кому повезло меньше. Одним из них оказывается парень по имени Максим — тренер и друг ее пасынка Леши, обвиняемый в избиении. Кате платят огромные деньги, чтобы она выбила ему максимальный срок — 8 лет. Однако Леша уверен, что Максим этого не заслуживает, ведь его жертва — насильник.
Юлия Снигирь убедительна в роли беспринципной адвокатши, которая продирается сквозь моральные дилеммы к пробуждающейся совести, окруженная скользкими мужчинами — отталкивающе неприятные образы мастерски создают Павел Табаков, Алексей Филимонов и Юрий Чурсин. Вокруг героини — созданная известным художником-постановщиком Еленой Окопной неуютная, на редкость негламурная Москва, с ее вечными стройками, безжизненными ЖК и офисными пространствами.
Авторы фильма исследуют понятия совести и (не)справедливости, рассуждают о разности поколений и цене ошибок взрослых, за которые приходится расплачиваться их детям.
В прокате с 6 ноября (дистрибьютор — «Атмосфера кино»)
«Огненный мальчик»
Полумистическая повесть о том, как справляться с чувством вины
Предоставленный самому себе подросток Макс (Денис Косиков) становится невольным участником трагедии в ночном клубе. Его мать (Юлия Высоцкая) — председатель комитета по делам семьи и детей, и семейные скандалы ей сейчас совсем некстати. Опасаясь лишнего шума в СМИ, женщина ссылает Макса в загородный дом, за которым во время их отсутствия присматривает тетя Света (Анна Михалкова). Там мальчик, мучимый чувством вины и отсутствием материнской любви, пытается в одиночку справиться с этой тяжелой ситуацией.
«Огненный мальчик» — вторая режиссерская работа Надежды Михалковой. Великолепно снятая большим мастером Алишером Хамидходжаевым, драма молодого героя разворачивается на контрасте с поэтичной природой, зелеными лугами с бабочками-путешественницами, сквозь мягкий солнечный свет, создающий обманчивую безмятежность.
Это попытка исследовать внутренний мир подростка, впервые столкнувшегося с глубоким, разрушающим чувством вины и отчаянно пытающегося понять, что с этой виной делать. Жаль, однако, что драматургически лента получилась очень неровной — здесь много деталей, кажущихся лишними, искусственные сюжетные конструкции не работают на главный конфликт фильма, мотивации героев повисают в воздухе.
В прокате с 6 ноября (дистрибьютор — «Вольга»)
«Присутствие»
Якутский хоррор с финальным твистом в духе М. Найта Шьямалана
На дворе ковидный 2020 год. Молодая, не так давно вышедшая замуж женщина, сидит в своей квартире, как в тюрьме. Она боится выйти на улицу из-за вируса и проводит дни в ожидании мужа, задержавшегося в командировке. Иногда она слышит, как отчаянно ругаются соседи. Иногда окна в ее квартире сами собой распахиваются настежь, а на полу появляются комки черной-черной земли. Вишенка на торте — в комнате материализуется ее умершая мать (звезда «Пугала» Валентина Романова-Чыскыырай).
Режиссер-дебютантка Аполлинария Дегтярева нагнетает атмосферу, соединяя выдуманные якутские мифы с классическими хоррорами вроде «Звонка» и «Паранормального явления». Результат — не столько пугающее, сколько завораживающее кино с неожиданным разворотом в финале.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Прозрачные земли»
Заснеженная сказка о трех гномах, добром зомби и хороводе мертвецов
В глухой деревне жителей осталось всего ничего: три бородатых старичка, похожих на гномов. Они строят свой нехитрый быт и воюют с полумифическим медведем, который шастает вокруг домов. Однажды они находят замерзшего мужичка и притаскивают его в дом. Человечек оттаивает и приносит дедам столько радости, сколько они не видели, кажется, за последний добрый десяток лет.
Главный по якутскому кинематографу Дмитрий Давыдов снял визуально насыщенную и страшноватую сказку про чудо воскрешения. Смерти нет — вместо нее лишь счастливые люди водят бесконечный хоровод и готовы принять к себе любого. Это медленное и тягучее кино требует зрительского мужества, но поражает звуковой живописью и сказочной атмосферой места, похожего на зимний заброшенный Шир.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Хорошая жизнь»
Фильм про детское упоение летом и неизбежное взросление
Уютная деревенская дача, освещенная солнцем. Мама, папа, сын — идеальная семья. Но что-то нарушает эту идиллию. То ли появление загадочного летчика, то ли эхо войны, то ли случайно разбитая любимая мамина чашка.
Экранизация нежнейшего рассказа Аркадия Гайдара «Голубая чашка» от постановщицы «Королевства» Татьяны Рахмановой — нырок в детство. Там можно отправиться в длинное путешествие, превратиться в ковбоя и даже встретить самого Александра Сергеевича Пушкина. Фильм улавливает близость, которая возникает между отцом и сыном, и передает атмосферу дачной легкости: с травинками, купанием, полуденной ленью и неизбежным взрослением. Вспомните сами: в детстве за лето мы все становились чуточку выше ростом.
Дата выхода в прокат неизвестна