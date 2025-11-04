В свете «Маяка»: 10 фильмов фестиваля, которые хочется смотреть и обсуждать

Давние друзья Олег и Серега пытаются развивать свою инди-группу, но пока без особых успехов. Обоим чуть за тридцать, денег едва хватает на аренду хрущевки, которую они делят с ненавистным соседом Антоном. Вместе с корешем-барабанщиком Чебой они играют хулиганский рок на крыше, отбиваясь от охранников, а по ночам снуют по клубам в поисках полезных знакомств. Но однажды на плечи Олега, а заодно и Сереги, сваливается забота о дяде Юре — взрослом мужчине с умственной отсталостью, который, сам того не понимая, привнесет что-то очень важное в жизнь каждого из них.