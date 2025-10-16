ММД выпустил медаль по мотивам мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»

На лицевой стороне медали изображен кадр из картины, где Вовка произносит фразу «Двое из ларца — одинаковых с лица». Медаль изготовлена из мельхиора, имеет диаметр 31 мм и выполнена с использованием технологии тампопечати, обеспечивающей высокую детализацию изображения.