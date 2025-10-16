ММД выпустил медаль по мотивам мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский монетный двор представил новую коллекционную медаль из серии «Мультфильмы нашего детства», посвященную мультфильму «Вовка в Тридевятом царстве» режиссера Бориса Степанцева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».
«Московский монетный двор — филиал АО “Гознак” и киностудия “Союзмультфильм” представили новую коллекционную медаль из серии “Мультфильмы нашего детства”, посвященную анимационному фильму “Вовка в Тридевятом царстве”», — говорится в сообщении.
На лицевой стороне медали изображен кадр из картины, где Вовка произносит фразу «Двое из ларца — одинаковых с лица». Медаль изготовлена из мельхиора, имеет диаметр 31 мм и выполнена с использованием технологии тампопечати, обеспечивающей высокую детализацию изображения.
По данным пресс-службы, тираж медали составляет 7 тыс. экземпляров. Она продолжает серию, в которую ранее вошли изделия по мотивам мультфильмов «Маугли», «Приключения Буратино», «Бобик в гостях у Барбоса», «Лягушка-путешественница» и «38 попугаев». Продажи стартовали 16 октября.