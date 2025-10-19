Ричмонд
Кинофестиваль в Лондоне 2025: Кунис, Робертс, Татум, Лоуренс и другие на премьерах

Изучаем самые любопытные фильмы 69-го Лондонского кинофестиваля и любуемся нарядными звездами на красных дорожках премьерных показов
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media.ru

В столице Великобритании c 8 по 19 октября проходил 69-й Лондонский кинофестиваль (BFI). На киносмотре презентовали самые громкие фильмы 2025 года: от «Франкенштейна» до «Бугонии». В рамках премьерных показов по красной дорожке прошлись Мила Кунис, Джулия Робертс, Тильда Суинтон, Кирстен Данст, Ченнинг Татум, Джордж Клуни с женой, Эмма Стоун, Брэдли Купер, Сидни Суини, Дженнифер Лоуренс и другие знаменитости.

Звезды на красной дорожке

Эмма Стоун появилась перед лондонской публикой в элегантном горчичном платье с бретелями, Амаль Клуни и Джесси Бакли предпочли наряды, украшенные перьями, а Дженнифер Лоуренс и Эль Фаннинг блистали в классическом черном. 64-летняя Тильда Суинтон и 57-летняя Джулия Робертс для выхода в свет выбрали роскошные графичные образы с брюками. И только Кирстен Данст отдала предпочтение красному цвету: ее блейзер был самым ярким и выразительным пятном среди обилия черных костюмов.

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru
Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media.ru
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru
Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru
Тильда Суинтон
Тильда СуинтонИсточник: Legion-Media.ru

Главные фильмы кинофестиваля в Лондоне

69-й Лондонский кинофестиваль открылся фильмом «Достать ножи: Проснись, мертвец» Райана Джонсона, в нем Дэниэл Крэйг вернулся к роли сыщика Бенуа Бланка. На премьере к «агенту 007» присоединилась 42-летняя Мила Кунис и 78-летняя Гленн Клоуз, тоже принявшие участие в третьей части детективной франшизы.

Дэниэл Крэйг и Мила Кунис
Дэниэл Крэйг и Мила КунисИсточник: Legion-Media.ru
Гленн Клоуз
Гленн КлоузИсточник: Legion-Media.ru

Одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля стала черная комедия Йоргоса Лантимоса «Бугония» с Эммой Стоун и Джесси Племонсом. По сюжету ленты, сторонники теории заговора похищают главу крупной фармацевтической компании, считая, что она… инопланетянин, который хочет расправиться с жителями Земли.

Также в Лондоне состоялась британская премьера психологического триллера Луки Гуаданьино «После охоты» с участием Джулии Робертс в роли университетской преподавательницы, оказавшейся перед сложным моральным выбором.

Ченнинг Татум и Кирстен Данст
Ченнинг Татум и Кирстен ДанстИсточник: Legion-Media.ru
Оскар Айзек
Оскар АйзекИсточник: Legion-Media.ru

Кирстен Данст и Ченнинг Татум представили основанное на реальной истории драмеди «Грабитель с крыши», а Джейкоб Элорди, Оскар Айзек и Кристоф Вальц – «Франкенштейна» Гильермо дель Торо, визуально мощную историю о творце и его создании.

Джордж Клуни приехал в Лондон с фильмом «Джей Келли» — историей звездного актера, переосмысляющего свою жизнь.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media.ru
Брэдли Купер
Брэдли КуперИсточник: Legion-Media.ru

В «Сентиментальной ценности» Йокима Триера Стеллан Скарсгард преобразился в режиссера, пытающегося наладить отношения с дочерью, и одновременно собирающегося снять на основе этого новый фильм. Эль Фаннинг исполнила роль молодой актрисы, с которой планирует поработать этот неоднозначный герой.

Эль Фаннинг и Стеллан Скарсгард
Эль Фаннинг и Стеллан СкарсгардИсточник: Legion-Media.ru
Пол Мескал и Джесси Бакли
Пол Мескал и Джесси БаклиИсточник: Legion-Media.ru

В число важных премьер Лондонского кинофестиваля вошли также режиссерский дебют Кристен Стюарт «Хронология воды», меланхоличная и полная воздуха картина «“Я” значит Ястреб» с Клер Фой и Брэнданом Глисоном, британская боксерская драма «Гигант» с Пирсом Броснаном, сатира «Паршивые овцы» с Сиршей Ронан, боксерская драма «Кристи» с Сидни Суини и «Хэмнет» с Полом Мескалом в роли молодого Шекспира.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: AP
Миа Гот
Миа ГотИсточник: Legion-Media.ru
Айла Фишер
Айла ФишерИсточник: Legion-Media.ru
Эндрю Скотт
Эндрю СкоттИсточник: Legion-Media.ru
Лора Дерн
Лора ДернИсточник: Legion-Media.ru

69-й Лондонский кинофестиваль проходил с 8 по 19 октября. В программе 2025 года было 247 полнометражных и короткометражных фильмов, сериалов и иммерсивных работ.