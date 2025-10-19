Эмма Стоун появилась перед лондонской публикой в элегантном горчичном платье с бретелями, Амаль Клуни и Джесси Бакли предпочли наряды, украшенные перьями, а Дженнифер Лоуренс и Эль Фаннинг блистали в классическом черном. 64-летняя Тильда Суинтон и 57-летняя Джулия Робертс для выхода в свет выбрали роскошные графичные образы с брюками. И только Кирстен Данст отдала предпочтение красному цвету: ее блейзер был самым ярким и выразительным пятном среди обилия черных костюмов.