Режиссер Егор Кончаловский пришел на светское мероприятие в компании дочери от Любови Толкалиной. Они посетили гала-ужин Национальной премии в индустрии красоты InterCHARM х HELLO.
Художница Мария Михалкова-Кончаловская поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она отметила, что выбрала для себя образ в стиле актрисы Одри Хепберн.
Дочь знаменитостей в 2024 году окончила Московский художественно-промышленный институт, где училась на факультете графического дизайна. В июне 2022 года она организовала в Москве свою первую художественную выставку — работы были выставлены в культурном центре «Покровские ворота». Михалкова-Кончаловская увлеклась рисованием еще в детстве и постепенно развивала свой талант, работая в театре матери «Собор». Артистка в соцсетях показывала картины и декорации, которые дочь создавала для спектаклей, восхищаясь ее видением мира.
Ранее стало известно, что дочь Кончаловского и Толкалиной разводится с мужем после пяти лет брака.