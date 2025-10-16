Эмили Ратаковски дебютировала в шоу Victoria's Secret: «Дива»

Модель и актриса Эмили Ратаковски дебютировала на показе Victoria’s Secret, который прошел 15 октября в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Daily Mail.
34-летняя знаменитость появилась на подиуме в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Модель также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках.
На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.
Интернет-пользователи восхитились внешним видом модели и поздравили ее с дебютом.
«Я всегда хотел увидеть тебя там», «Наконец-то», «Дива», «Невероятная», — писали в комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
В шоу также приняли участие Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид, Адриана Лима, Барбара Палвин, Барби Феррейра, Алессандра Амбросио и другие модели.
Ранее Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером.