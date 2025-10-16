Второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» уже на подходе — зрители с нетерпением ждут продолжения истории, покорившей сердца российских поклонников романтических драм. В статье мы собрали все, что известно о дате выхода, местах съемок, актерском составе и сюжете будущих серий. Поделимся интересными фактами о проекте, о которых стоит знать перед премьерой.
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве»: последние новости
Второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет 20 октября 2025 года. По словам команды, новый сезон сохранит атмосферу первой части, но при этом станет более динамичным и эмоционально насыщенным.
Создатели подтвердили, что зрителей ждут 60 серий продолжительностью около 45 минут каждая. Такой формат позволит глубже раскрыть отношения героев и добавить в историю новые сюжетные линии.
Где проходили съемки 2-го сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Съемки второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве» проходили в столице на нескольких ключевых площадках. Основная часть работы велась в кинопарке «Москино», в павильоне «Аэропорт Юрово». Именно там были воссозданы интерьеры аэропорта (терминалы, зоны вылета, пункт досмотра) и даже салон самолета.
Для съемок использовались современные LED-экраны и декорации, что позволило создать реалистичное пространство без необходимости выезжать за пределы города. Тем не менее некоторые эпизоды все же снимались на московских улицах, так как режиссеру было важно подчеркнуть урбанистический характер истории и показать в кадрах узнаваемые городские пейзажи.
Кто сыграет в 2-м сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» зрители снова увидят знакомых героев и нескольких новых лиц. В проекте задействованы:
Лиана Гриба — Саша Гордеева;
Кирилл Дыцевич — Сергей Градский;
Антонина Паперная — Алина, бывшая возлюбленная Сергея;
Екатерина Волкова — Жанна Градская, мать Сергея;
Игорь Жижикин — Андрей, партнер семьи Градских;
Александра Тулинова — Светлана, подруга Саши и ее поддержка в трудные моменты.
Что известно о содержании 2-го сезона
Спустя месяц после финальных событий первого сезона Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать все заново несмотря на болезненное предательство Сергея Градского. Он, в свою очередь, полон решимости доказать, что изменился и готов на многое ради любви. На развитие сюжета повлияет новая интрига: бабушка Саши вмешается в отношения героев из-за семейной тайны, которая, возможно, раскроется.
Интересные факты о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»
«Постучись в мою дверь в Москве» — это российская адаптация известного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Но с этой кинокартиной связано и несколько других важных моментов:
Съемки второго сезона завершились летом 2025 года, что позволило подготовить премьеру к осени.
Производством сериала занимается компания «Медиаслово» при поддержке АО «Газпром‑Медиа Холдинг» и онлайн‑кинотеатров Okko и PREMIER.
Сюжет адаптирован под российские реалии (изменены детали быта, характеры героев и общая атмосфера), чтобы история была ближе местной аудитории.
С первых дней эфира российский ремейк турецкого сериала выглядел как довольно противоречивая картина. В частности, было много критики по поводу копирования некоторых сцен с оригинала. Однако со временем отечественные режиссеры доказали, что им удалось внести нотки российского менталитета в сюжет кинокартины.