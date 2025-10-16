«Теплее вместе»: Роберт Де Ниро и Аль Пачино впервые снялись вдвоем в рекламе

Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись вместе в рекламной кампании бренда одежды Moncler под названием «Warmer Together» («Теплее вместе»). На это обратило внимание издание Life.ru.
82-летний Де Ниро в ролике говорит о том, что истинное тепло исходит изнутри, а 85-летний Пачино добавляет, что дружба — это высшая ценность, основанная на доверии и взаимопонимании.
Глава Moncler Ремо Руффини подчеркнул, что для бренда тепло — это не только одежда для холодов, но и глубокие ценности: любовь и единство. Эти принципы лежат в основе деятельности компании на протяжении более 70 лет. Он отметил, что история дружбы Аль Пачино и Роберта Де Ниро является ярким примером этих ценностей, олицетворяя привязанность, человечность и силу совместного пребывания.
Напомним, что Пачино и Де Ниро ранее сотрудничали в таких известных фильмах, как «Ирландец» (2019), «Право на убийство» (2008), «Схватка» (1995) и «Крестный отец 2» (1974).
