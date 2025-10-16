«Теплее вместе»: Роберт Де Ниро и Аль Пачино впервые снялись вдвоем в рекламе

Глава Moncler Ремо Руффини подчеркнул, что для бренда тепло — это не только одежда для холодов, но и глубокие ценности: любовь и единство. Эти принципы лежат в основе деятельности компании на протяжении более 70 лет. Он отметил, что история дружбы Аль Пачино и Роберта Де Ниро является ярким примером этих ценностей, олицетворяя привязанность, человечность и силу совместного пребывания.