Один из самых известных фейлов с «русским» — поддельный паспорт Джейсона Борна. В его «русском» паспорте напечатан набор букв «Ащьф Лштшфум», который не читается как человеческое имя и появился в результате того, что художники набирали латиницу на раскладке русской клавиатуры. Этот эпизод стал мемом среди знатоков языка и часто приводится как пример халтуры при подготовке реквизита.