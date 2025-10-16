«Нам покер» — криминальная комедия от онлайн-кинотеатра Wink и режиссера Рустама Ильясова, автора хита «Трудные подростки». Проект объединяет драйв молодежной драмы, неоновую эстетику Петербурга и ироничный взгляд на тему легких денег. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Нам покер», где проходили съемки, кто играет главные роли и почему эта история о подпольном казино — не просто очередная криминальная комедия, а притча о взрослении и поиске себя.