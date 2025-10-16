«Нам покер» — криминальная комедия от онлайн-кинотеатра Wink и режиссера Рустама Ильясова, автора хита «Трудные подростки». Проект объединяет драйв молодежной драмы, неоновую эстетику Петербурга и ироничный взгляд на тему легких денег. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Нам покер», где проходили съемки, кто играет главные роли и почему эта история о подпольном казино — не просто очередная криминальная комедия, а притча о взрослении и поиске себя.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Нам покер»
Премьера первого сезона состоится 23 октября 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink. Проект уже был представлен на фестивале сериалов «Пилот» в Иваново, где вызвал живой интерес критиков и зрителей, которые отметили острый юмор, визуальные находки и ту самую ильясовскую энергию, благодаря которой его герои кажутся живыми и узнаваемыми.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Нам покер»
Режиссер Рустам Ильясов («Вакантна жизнь шеф-повара», «Трудные подростки», «Стрим») известен вниманием к визуальной среде — в этот раз действие перенесено в ночной Петербург, город контрастов и соблазнов. Съемочный процесс был напряженным и насыщенным: команда работала в десятках локаций, постоянно меняя декорации и атмосферу.
Санкт-Петербург
Главный «игровой стол» сериала. Город, с его подвалами, заброшенными дворами и неоновыми огнями, отражающимися в лужах, стал естественной декорацией для авантюр юных героев.
Квартира героев
Здесь все начинается: обычная съемная квартира превращается в подпольное казино. Камерное пространство помогает создать ощущение причастности зрителя к происходящему.
Подпольные клубы и переулки
Некоторые сцены снимались в реальных подвалах и старых зданиях центра, чтобы передать дух городской ночи — с шумом вентиляторов, свистом поездов и светом уличных фонарей.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Нам покер»
В актерский состав входят молодые таланты и звезды, способные удержать внимание зрителя.
Александра Бортич — крупье с непростым прошлым, героиня, которая работает ради сына и вынуждена мириться с унижениями.
Артем Кошман — Витя, талантливый айтишник, терзаемый финансовым долгом и страхом.
Тимофей Елецкий — Ега, брат Вити, уверенный тусовщик и инициатор рискованного плана.
Улан Адамбаев — Бек, сосед и третий участник авантюры.
Петр Скворцов — сотрудник ОБЭП, превращающий молодых игроков в своих подельников.
Сабина Ахмедова, Дарья Верещагина, Павел Мальчик, Хельга Филиппова, Владимир Майсурадзе — актеры второго плана, создающие окружение героев.
О чем будет 1-й сезон сериала «Нам покер»
В центре сюжета — трое молодых провинциалов, снимающих квартиру в Петербурге. Чтобы оплатить обучение брата-программиста, Ега предлагает друзьям организовать подпольное казино. Сначала это кажется легким способом заработать, но все рушится, когда один из игроков предъявляет удостоверение сотрудника ОБЭП.
Теперь ребятам предстоит работать на коррумпированного полицейского, расширяя незаконный бизнес. За игрой на деньги скрываются моральные ставки: страх, одиночество и желание быть нужными.
По словам режиссера Рустама Ильясова, «всем героям предстоит стать парадоксальной семьей, даже тем, кто стоит по разные стороны закона».
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Нам покер»
За яркой, неоновой оболочкой и юмором в сериале «Нам покер» скрывается множество деталей, о которых зритель может и не догадаться. От необычных визуальных решений до социальной миссии проекта — создатели вложили в историю гораздо больше чем просто сюжет о подпольном казино.
Сериал стал первым проектом Wink, в котором используется интерактивная визуализация покерных терминов — определения появляются прямо на экране, помогая зрителю понимать игру.
На фестивале «Пилот» зрители отметили неоновую эстетику и ироничный юмор, сравнив сериал с «Трудными подростками», только в «Нам покер» более взрослые персонажи.
После выхода пилота создатели запустили сайт «Намнепокер.рф», посвященный помощи людям, страдающим лудоманией.
Визуальный стиль проекта вдохновлен атмосферой фильмов о подпольных клубах и ночных городах, среди которых драма «Поедем с тобой в Макао».
Один из визуальных гэгов — неоновая вывеска «Пояснялошная», загорающаяся на фоне, когда персонажи «разжевывают» зрителю очередное правило игры.
* Анте — слепая ставка, которую каждый игрок обязан разместить перед началом каждой раздачи.