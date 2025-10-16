Таджикистан выдвинул на «Бриллиантовую бабочку» фильм, снятый с РФ и Ираном

ДУШАНБЕ, 16 октября. /ТАСС/. Художественный фильм «Рыба на крючке» совместного производства Таджикистана, России и Ирана выдвинут от республики на соискание кинопремии «Бриллиантовая бабочка», церемония вручения которой пройдет 24 ноября в Москве. Об этом сообщил в беседе с ТАСС директор студии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохиен.
«Согласно регламенту, они уже все фильмы подобрали. И из Таджикистана мы предлагали свой фильм “Рыба на крючке”. Это совместный фильм Таджикистана, Ирана, России. Мы этот фильм уже передали, он будет участвовать в “Бриллиантовой бабочке”», — сказал он. Шохиен также отметил, что премьера «Рыбы на крючке» состоится 18 октября в рамках международного кинофестиваля «Тоджи Сомон», который проходит в Душанбе с 15 по 20 октября.
Директор «Таджикфильма» также выразил готовность работать над новыми кинолентами со студиями из России и других стран.
«Много планов есть, для этого мы создали этот фестиваль ["Тоджи Сомон" в Душанбе]», — подчеркнул он. Шохиен добавил, что 19 октября в рамках фестиваля пройдет заседание директоров киностудий, на котором будут обсуждать вопросы реализации совместных проектов.
Лента «Рыба на крючке» (тадж. «Мохи дар шаст») постановщика Мухиддина Музаффара была снята таджикистанскими киностудиями «Таджикфильм» и «ДОВфильм» совместно с российской «Амкарт» и иранской телекомпанией ifilm. В октябре 2024 года этот фильм получил Гран-при национальной кинопремии «Тоджи Сомон», которая прошла в Душанбе.
Главный герой фильма в жанре роуд-муви, 10-летний воспитанник школы-интерната Далер, мечтает найти свою маму, и во время летних каникул она неожиданно выходит на связь. Муж одной из воспитательниц интерната — водитель Самад — вызывается отвезти Далера к ней. Их ждет путешествие через весь Таджикистан.
О премии
Инициатор создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
В сентябре в фонде информировали ТАСС, что 16 стран, в числе которых Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан и ЮАР, представили 31 фильм на участие в кинопремии. Финальный список участников планируется представить в октябре.
Презентация кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. Победитель в номинации «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, остальные лауреаты — эквивалент $250 тыс. Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях.