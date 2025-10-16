«Роскино» проведет «Дни российского кино» в Таджикистане

По словам пресс-службы, зрителям представят широкий выбор современных российских фильмов разных жанров — от драм и комедий до семейного кино и анимации. Среди них — семейная картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина. В конкурсной программе фестиваля покажут фильм Алексея Германа-младшего «Воздух» — историю о летчицах времен Великой Отечественной войны.