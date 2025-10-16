«Роскино» проведет «Дни российского кино» в Таджикистане

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Открытие «Дней российского кино Таджикистан 2025» состоится в Душанбе 17 октября. Мероприятие пройдет в рамках международного фестиваля «Тоджи Сомон», который проходит с 15 по 20 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскино».
«17 октября в Душанбе состоится торжественное открытие “Дней российского кино Таджикистан 2025”, организованных “Роскино” при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. “Дни российского кино” пройдут в рамках II международного фестиваля “Тоджи Сомон” (Toji Somon,
Фильмом открытия станет военная драма Андрея Разенкова «Почтарь» о судьбе молодого почтальона, вовлеченного в расследование исчезновения важного письма из военного ведомства.
По словам пресс-службы, зрителям представят широкий выбор современных российских фильмов разных жанров — от драм и комедий до семейного кино и анимации. Среди них — семейная картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина. В конкурсной программе фестиваля покажут фильм Алексея Германа-младшего «Воздух» — историю о летчицах времен Великой Отечественной войны.
«Дни российского кино» проводятся в Таджикистане ежегодно с 2023 года и стали частью культурного сотрудничества двух стран. С 2024 года республика также участвует во всероссийской акции «Ночь кино».