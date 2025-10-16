Ричмонд
«Роскино» проведет «Дни российского кино» в Таджикистане

Открытие состоится в Душанбе 17 октября
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Открытие «Дней российского кино Таджикистан 2025» состоится в Душанбе 17 октября. Мероприятие пройдет в рамках международного фестиваля «Тоджи Сомон», который проходит с 15 по 20 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскино».

«17 октября в Душанбе состоится торжественное открытие “Дней российского кино Таджикистан 2025”, организованных “Роскино” при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. “Дни российского кино” пройдут в рамках II международного фестиваля “Тоджи Сомон” (Toji Somon, 15—20 октября)», — говорится в сообщении.

Фильмом открытия станет военная драма Андрея Разенкова «Почтарь» о судьбе молодого почтальона, вовлеченного в расследование исчезновения важного письма из военного ведомства.

Кадр из фильма «Почтарь»
Кадр из фильма «Почтарь»

По словам пресс-службы, зрителям представят широкий выбор современных российских фильмов разных жанров — от драм и комедий до семейного кино и анимации. Среди них — семейная картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина. В конкурсной программе фестиваля покажут фильм Алексея Германа-младшего «Воздух» — историю о летчицах времен Великой Отечественной войны.

«Дни российского кино» проводятся в Таджикистане ежегодно с 2023 года и стали частью культурного сотрудничества двух стран. С 2024 года республика также участвует во всероссийской акции «Ночь кино».