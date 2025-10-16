Балабанов был фанатом реализма и настаивал на съемках в реальных локациях с реальными людьми. Полицейских в Чикаго играли настоящие офицеры, а бандитов-бандеровцев — выходцы из украинской диаспоры, занимавшиеся, по слухам, криминальным бизнесом. Сцена в баре для чернокожих была снята практически документально. Когда Балабанов и продюсер Сергей Сельянов искали натуру, они случайно зашли в бар в афроамериканском квартале Чикаго. Для посетителей заведения появление двух белых мужчин было необычным, и все присутствующие замолкли и провожали их пристальными взглядами. Этот реальный, слегка пугающий опыт так впечатлил режиссера, что он воспроизвел его в фильме с точностью до мелочей: так же, как когда-то Балабанов с Сельяновым, герои входят в заведение и оказываются объектом всеобщего немого внимания.