После оглушительного успеха первой части Алексей Балабанов впервые в карьере решился на сиквел. Съемки разворачивались на фоне взрывов домов в Москве и требовали партизанских методов, а бюджет в 1,5 млн долларов казался астрономической суммой. Эта статья о том, как снимали фильм «Брат 2», преодолевая цензуру, финансовые риски и культурные барьеры, чтобы создать картину, которая навсегда останется в народной памяти.
Особенности съемочного процесса
Съемки «Брата 2» стали уникальным сплавом авторского видения и почти партизанской оперативности.
Как родилась идея
Разговоры о продолжении «Брата» начались еще до выхода первой части. Изначально Балабанов и продюсер Сергей Сельянов задумывали трилогию: первый фильм — Петербург, второй — Москва, третий — Америка. Однако режиссер, не любивший повторяться, решил объединить два последних сюжета в один, создав совсем иной фильм — более динамичный, жанровый и местами комедийный. Главной темой стало путешествие героя из «деревни» в «город», коим для Данилы Багрова оказалась вся Америка.
Партизанские съемки в Москве
Период съемок в столице совпал с чередой терактов и взрывов жилых домов. Работать со стрелковым реквизитом и снимать перестрелки было крайне опасно. Оружие прятали под сиденьями машин, сцены со стрельбой репетировали до автоматизма, чтобы снять с первого дубля и быстро покинуть локацию.
Аутентичность любой ценой
Балабанов был фанатом реализма и настаивал на съемках в реальных локациях с реальными людьми. Полицейских в Чикаго играли настоящие офицеры, а бандитов-бандеровцев — выходцы из украинской диаспоры, занимавшиеся, по слухам, криминальным бизнесом. Сцена в баре для чернокожих была снята практически документально. Когда Балабанов и продюсер Сергей Сельянов искали натуру, они случайно зашли в бар в афроамериканском квартале Чикаго. Для посетителей заведения появление двух белых мужчин было необычным, и все присутствующие замолкли и провожали их пристальными взглядами. Этот реальный, слегка пугающий опыт так впечатлил режиссера, что он воспроизвел его в фильме с точностью до мелочей: так же, как когда-то Балабанов с Сельяновым, герои входят в заведение и оказываются объектом всеобщего немого внимания.
Самостоятельность и импровизация
Американская съемочная группа часто самоустранялась, когда нарушались какие-либо правила. Пиротехник не понимал, как сделать самодельный пистолет («самопал») для сцены в машине. Оператор Сергей Астахов самостоятельно нашел на стройке трубу и за 40 минут собрал нужный реквизит, как в детстве. Американцы лишь развели руками: «Вы сами отвечаете за свою безопасность».
Когда проходили съемки фильма «Брат 2»
Основной съемочный период пришелся на 1999 год. Работа началась в Москве, где царила крайне напряженная атмосфера из-за череды терактов. Затем съемочная группа перебралась в США, где работала в Нью-Йорке и Чикаго. Премьера фильма состоялась в мае 2000 года.
Бюджет съемок фильма «Брат 2»
Бюджет картины составил 1,5 млн долларов, что было огромной суммой по меркам российского кинематографа того времени. Для сравнения: первый «Брат» был снят за 100 000 долларов. При этом финансирование «Брата 2» было крайне неустойчивым: по признанию продюсера Сергея Сельянова, на момент съемок в Америке денег катастрофически не хватало и он сам до конца не понимал, как им удалось найти необходимые средства.
Какие актеры сыграли в фильме «Брат 2»
Каст «Брата 2» — это блестящий сплав из звезд первой части, новых персонажей и знаменитостей, сыгравших камео. Каждая роль, даже эпизодическая, стала узнаваемой и значимой.
Сергей Бодров-мл. — Данила Багров. К 2000 году Бодров и его герой были поистине народными символами. Для актера эта роль стала визитной карточкой, а фраза «Сила в правде» — жизненным кредо для миллионов зрителей.
Виктор Сухоруков — Виктор Багров (Татарин). Сухоруков вернулся к роли старшего брата, добавив персонажу иронии и обаяния. Его герой, несмотря на криминальное прошлое, вызывает симпатию, а меткие фразы («Я остаюсь!») ушли в народ.
Сергей Маковецкий — бизнесмен Белкин. Мастер характерных ролей, Маковецкий создал образ циничного нового русского, который идеально передал дух 1990-х. Его персонаж — это полная противоположность Даниле, что делало их конфликт особенно ярким.
Александр Дьяченко — Константин и Дмитрий Громовы (братья-близнецы). Актер блестяще справился с трудной задачей — сыграть двух совершенно разных братьев: простого и душевного армейского друга Данилы и звездного хоккеиста, уехавшего играть в НХЛ.
Дарья Юргенс — Мэрилин (Даша). Роль проститутки с трагической судьбой стала для актрисы одной из самых запоминающихся. Для съемок Юргенс пришлось постричься наголо, что стало актом настоящей самоотдачи искусству.
Ирина Салтыкова — камео (певица). Балабанов пригласил популярную певицу, чтобы создать обобщенный образ поп-звезды 1990-х. Съемки проходили в реальной квартире Салтыковой, что добавило сцене узнаваемости и гламура.
Интересные факты о фильме «Брат 2»
Создание фильма сопровождалось курьезными, драматичными и знаковыми событиями.
Музыка, которая стала голосом поколения
Саундтрек к фильму подбирал Михаил Козырев, тогдашний глава «Нашего радио». Балабанов, как Тарантино, монтировал сцены под музыку. Песни «Полковнику никто не пишет» («Би-2»*) и «Вечно молодой» («Смысловые галлюцинации») стали суперхитами именно после выхода фильма. Интересно, что Юрий Шевчук отказался участвовать в создании саундтрека к фильму, посчитав проект романтизацией бандитизма.
* Лидер группы «Би-2» признан иноагентом в Российской Федерации.
Настоящие бандиты в кадре
Украинских мафиози в Чикаго сыграли реальные представители украинской криминальной диаспоры. Чтобы уговорить их сняться, Балабанову несколько дней пришлось кутить с ними. После съемок они подарили режиссеру перстень, Бодрову — часы, а Сухорукову — большой нательный крест.
Провал в прокате
«Брат 2» в кинотеатрах собрал всего 1,7 млн долларов при бюджете в 1,5 млн долларов, что считалось провалом. Однако фильм стал абсолютным лидером по продажам на видеокассетах, что и принесло ему настоящую, народную славу и — в конечном итоге — окупаемость.
Травмы и опасности
Во время схватки с сутенером в гетто Сергею Бодрову-младшему актеры-американцы, не рассчитав силу, сломали два ребра. Алексей Балабанов считал, что так сцена будет выглядеть убедительнее.
Вещь из прошлого
Художник по костюмам Надежда Васильева (вдова Балабанова) сохранила знаменитый свитер Данилы Багрова после съемок первого «Брата». Когда через три года начались съемки сиквела, она предложила Балабанову снова надеть его на героя.