Одним из интересных фактов о создании сериала является то, что идея проекта исходила от реальной наследницы империи Гиннесс — Иваны Лоуэлл. Она обратилась к Стивену Найту с предложением перенести историю семьи на экран. Тем не менее шоу не позиционируется как биографический фильм. Создатели подчеркивают, что многие события, характеры героев и взаимоотношения между ними — художественный вымысел. Зритель должен понимать: «Дом Гиннесса» — это драма с историческим антуражем, а не документальный сериал.