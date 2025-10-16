Ричмонд
Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романа

Источник сообщает, что актеры, несмотря на расставание, продолжат работать вместе
Ана де Армас и Том Круз
Ана де Армас и Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас расстались спустя девять месяцев романа. Об этом сообщает издание The Sun.

«Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их отношения как пары подошли к концу. Они останутся хорошими друзьями, но больше не будут встречаться. Они просто поняли, что не смогут зайти слишком далеко и что им лучше быть приятелями», — заявил инсайдер из окружения звезд.

Собеседник таблоида добавил, что актеры продолжат работать вместе. По его словам, Ана де Армас уже утверждена на роль в следующем фильме Тома Круза.

В феврале впервые возникли слухи о романе знаменитостей. Пару сфотографировали во время свидания в День всех влюбленных. В начале мая пару засняли в Лондоне.

Ранее Кэти Холмс с дочерью от Тома Круза впервые за долгое время засняли в Нью-Йорке.