Дуэйн Джонсон показал 4-часовой процесс превращения в героя фильма «Крушащая машина»

Актер опубликовал видео из кресла гримера – трансформация для новой роли занимала 4 часа каждое утро
Кадр из фильма «Крушащая машина»
Кадр из фильма «Крушащая машина»

Актер Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» опубликовал в соцсети видео, в котором он преображается в бойца смешанных единоборств Марка Керра. Этого героя Джонсон сыграл в фильме «Крушащая машина».

По словам звезды, ему приходилось просиживать в кресле гримера по четыре часа каждое утро. За это время ему делали 22 «пластические операции», меняя глаза, лоб, уши. Вдобавок ему надевали парик и наносили искусственные шрамы.

«Когда я приступал к съемкам, я уже чувствовал себя в шкуре Марка Керра», — признался Джонсон.

Постановщик «Крушащей машины» Бенни Сэфди получил приз за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Для самого Дуэйна Джонсона фильм, где его партнершей выступила Эмили Блант, тоже стал серьезным этапом в карьере. «Скала» впервые снялся не в блокбастере, а в авторской драме.

Кадр из фильма «Крушащая машина»
Кадр из фильма «Крушащая машина»

По прогнозам критиков, в 2026 году Дуэйн Джонсон станет одним из главных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

Ранее Дуэйн «Скала» Джонсон расплакался на премьере в Венеции.