Дуэйн Джонсон показал 4-часовой процесс превращения в героя фильма «Крушащая машина»

Постановщик «Крушащей машины» Бенни Сэфди получил приз за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Для самого Дуэйна Джонсона фильм, где его партнершей выступила Эмили Блант, тоже стал серьезным этапом в карьере. «Скала» впервые снялся не в блокбастере, а в авторской драме.