Дуэйн Джонсон показал 4-часовой процесс превращения в героя фильма «Крушащая машина»

Актер Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» опубликовал в соцсети видео, в котором он преображается в бойца смешанных единоборств Марка Керра. Этого героя Джонсон сыграл в фильме «Крушащая машина».
По словам звезды, ему приходилось просиживать в кресле гримера по четыре часа каждое утро. За это время ему делали 22 «пластические операции», меняя глаза, лоб, уши. Вдобавок ему надевали парик и наносили искусственные шрамы.
«Когда я приступал к съемкам, я уже чувствовал себя в шкуре Марка Керра», — признался Джонсон.
Постановщик «Крушащей машины» Бенни Сэфди получил приз за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Для самого Дуэйна Джонсона фильм, где его партнершей выступила Эмили Блант, тоже стал серьезным этапом в карьере. «Скала» впервые снялся не в блокбастере, а в авторской драме.
По прогнозам критиков, в 2026 году Дуэйн Джонсон станет одним из главных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».
Ранее Дуэйн «Скала» Джонсон расплакался на премьере в Венеции.