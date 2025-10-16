В Москве и Петербурге покажут ретроспективу фильмов Михаэля Ханеке

Спецпоказы начнутся с 3 ноября в Москве и Петербурге — первая демонстрация «Пианистки» пройдет в кинотеатре «Каро Октябрь» с участием кинокритика Михаила Ратгауза. Полноценный прокат фильма «Пианистка» стартует 6 ноября, «Хэппи-энд» — 13 ноября, а ранее не вышедший в широком формате «Код неизвестен» станет доступен зрителям с 20 ноября.