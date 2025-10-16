Ричмонд
В Москве и Петербурге покажут ретроспективу фильмов Михаэля Ханеке

Речь идет о картинах «Пианистка», «Хэппи-энд» и «Код неизвестен»
Михаэль Ханеке
Михаэль ХанекеИсточник: Rex / Fotodom.ru

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Показы трех фильмов австрийского режиссера Михаэля Ханеке — «Пианистка», «Хэппи-энд» и «Код неизвестен» представят в Москве и Санкт-Петербурге с 3 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании Vereteno.

«Кинопрокатная компания Vereteno совместно с кинокомпанией RWV Film возвращают на большие экраны три культовые ленты австрийского режиссера Михаэля Ханеке. Подборка фильмов предлагает вместе с известными картинами “Пианистка”, “Хэппи-энд” открыть ранний шедевр режиссера — “Код неизвестен”», — говорится в сообщении.

Спецпоказы начнутся с 3 ноября в Москве и Петербурге — первая демонстрация «Пианистки» пройдет в кинотеатре «Каро Октябрь» с участием кинокритика Михаила Ратгауза. Полноценный прокат фильма «Пианистка» стартует 6 ноября, «Хэппи-энд» — 13 ноября, а ранее не вышедший в широком формате «Код неизвестен» станет доступен зрителям с 20 ноября.

По информации пресс-службы, проект призван показать развитие творческого метода Ханеке и дать возможность переосмыслить его авторское кино в контексте современности. «Код неизвестен» отмечает 25-летний юбилей — впервые за многие годы зрители России смогут оценить раннюю картину режиссера в широком кинопрокате.