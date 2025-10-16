В Москве открылся IV международный фестиваль «Каро/Арт»

«Тема сюрреализма родилась совершенно не случайно. Если ты хочешь понять то, что происходит здесь и сейчас, нужно вернуться назад, в прошлое — это очень важно, чтобы разобраться. Мы попытались перескочить на 100 лет и попали сразу в сюр, в то время, когда Зигмунд Фрейд пытался осмыслить темы бессознательного. Мы подумали о том, что между сюром и реальностью есть граница, которую мы хотим исследовать», — сказала со сцены программный директор фестиваля Наталья Гаврук-Гаврилина.