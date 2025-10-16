В Москве открылся IV международный фестиваль «Каро/Арт»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. IV международный фестиваль «Каро/Арт» открылся в столичном киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате, передает корреспондент ТАСС. Центральной темой смотра 2025 года стал сюрреализм.
«Тема сюрреализма родилась совершенно не случайно. Если ты хочешь понять то, что происходит здесь и сейчас, нужно вернуться назад, в прошлое — это очень важно, чтобы разобраться. Мы попытались перескочить на 100 лет и попали сразу в сюр, в то время, когда Зигмунд Фрейд пытался осмыслить темы бессознательного. Мы подумали о том, что между сюром и реальностью есть граница, которую мы хотим исследовать», — сказала со сцены программный директор фестиваля Наталья Гаврук-Гаврилина.
Фильмами открытия и закрытия стали работы «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Воскрешение» Би Ганя соответственно. Обе картины отмечены наградами Каннского кинофестиваля. После показа фильма-открытия на церемонии прошло обсуждение ленты с режиссером и драматургом Саввой Савельевым и киноведом и продюсером Ситорой Алиевой.
Программа кинофестиваля
В блоке зарубежных премьер представлены ленты «Звук падения» Маши Шилински (приз жюри 78-го Каннского кинофестиваля), «Отражения № 3» Кристиана Петцольда (фильм был представлен на Каннском кинофестивале в секции «Двухнедельник режиссеров»), «Частная жизнь» Ребекки Злотовски, «Дело семейное» Алекса Уинтера, «Ловушка для кроликов» Брина Чейни, а также «Однажды в Газе» Араба и Тарзана Нассеров, отмеченная за лучшую режиссуру в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд».
Национальный сегмент фестиваля включает картины «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева, документальный фильм «Лес» Ирины Журавлевой-Шапман, «Тени Москвы» Валерия Переверзева, «Бесконечный апрель» Антона Бутакова, «Искупление» Константина Еронина с участием Сергея Безрукова, Виктора Сухорукова, Никиты Кологривого и певца Хаски, а также «Гирокастру» Юрия Арабова и короткометражную ленту «Мужчина, который мне нравится» Дениса Виленкина.
Классическая программа сформирована из признанных произведений мирового кинематографа и редких экспериментальных работ, тематически связанных с направлением сюрреализма. В их числе — «Хрусталев, машину!» Алексея Германа, которая будет показана с 35 мм пленки, «Верхом на тигре» Луиджи Коменчини, «Рогопаг» (Жан-Люк Годар, Уго Грегоретти, Пьер Паоло Пазолини, Роберто Росселлини), «Мой XX век» Ильдико Эньеди, «Нарцисс и Психея» Габора Боди, «Яйцо ангела» Мамору Осии и «Код неизвестен» Михаэля Ханеке. Отдельные показы приурочены юбилейным датам: к 130-летию кинематографа на фестивале покажут «Шерлок Младший» Бастера Китона (1924) с живым музыкальным сопровождением композитора Владимира Голоухова, к 100-летию Марлена Хуциева — «Был месяц май» (1970), к 55-летию Дмитрия Геллера — сборник работ «Анимационные сны Дмитрия Геллера» (2003−2024).
Особое место в программе занимает театральное направление. В его рамках продемонстрируются архивные записи и новые киноверсии спектаклей. Среди них — «Мать» Анастасии Паутовой, одноактный балет «Русские тупики» хореографа Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой, показ спектакля «Собачье сердце» и творческая встреча с Генриеттой Яновской, постановка «Котлован» Антона Федорова, трибьют-показ постановки «В ожидании Годо» Юрия Бутусова, а также премьерный показ короткометражного фильма «Спасибо, хорошего вечера!» Константина Денискина по сценарию Паулины Андреевой и лучшие работы Конкурса короткометражного кино МХТ им. Чехова.
В рамках фестиваля пройдет показ видеоклипов группы «Сироткин», встреча с солистом группы и режиссером Олегом Трофимом. В блоке «Мода» пройдет специальный показ фильма «Тигр, Ласточка и “Джеки Чан”» о создателях российского бренда 12 storeez, а раздел «Видеоарт» представит работы студентов лаборатории Виктора Алимпиева Московской школы нового кино.
О фестивале
Фестиваль пройдет в четырех городах сети «Каро» — с 15 по 19 октября — в Москве и Санкт-Петербурге, с 30 октября по 4 ноября — в Краснодаре и Новосибирске. Центральной площадкой в столице станет киноцентр «Октябрь», где, помимо кинопоказов, состоятся мастер-классы, перформансы и интерактивные мероприятия. «Каро/Арт» — ежегодный международный фестиваль авторского кино, реализуемый в рамках одноименного проекта.