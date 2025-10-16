Фестиваль «Горизонт» проходит в Петропавловске-Камчатском с 13 по 29 октября и входит в программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которая стартовала в 2018 году. Проект сочетает в себе грантовую помощь молодым режиссерам, обновление театральных репертуаров в регионах и организацию ярких культурных мероприятий. Жители и гости Камчатки смогут оценить широкий спектр современного российского театра, включая драму, музыкальные спектакли, кукольные шоу и уличные представления. Их представят театральные труппы из разных уголков страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Новокуйбышевск и другие города. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, а профессиональное сообщество ждет образовательная программа.