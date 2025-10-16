Ричмонд
Урсуляк: в кино нужно больше сюжетов — размышлений о старости

Актриса театра и кино Александра Урсуляк также рассказала, что сама хотела бы выступить в роли режиссера
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Современный российский кинематограф стоит дополнить сюжетами о старости, такое мнение высказала ТАСС актриса театра и кино Александра Урсуляк в рамках первого межрегионального театрального фестиваля «Горизонт».

«Нам не хватает фильмов про старость. Я смотрела фильм, снятый немецким режиссером Вимом Вендерсом по сценарию Вендерса и Такумы Такасаки “Идеальные дни” о японском мусорщике. Но у нас такие фильмы не снимают», — сказала она.

Сюжет фильма рассказывает историю немолодого мужчины по имени Хираяма. Он трудится уборщиком в общественных туалетах Токио. Его дни проходят в однообразии: он рано встает, заботится о домашних растениях, слушает на аудиокассетах западную рок-классику, включая Патти Смит и Лу Рида, читает книги, фотографирует деревья в парке на пленочный Olympus и посещает одни и те же бар и кафе. Однако несколько неожиданных встреч кардинально меняют его привычный образ жизни.

Кадр из фильма «Прекрасные дни»
Кадр из фильма «Прекрасные дни»

По мнению Урсуляк, подобные сюжеты не привлекают зрителей. «А почему? Правильно, потому что никто их смотреть не будет. У нас пожилые люди смотрят телевизор, а не кино. У них нет денег на походы в кинотеатр. А молодежь хочет смотреть что-то другое. Поэтому ситуация не самая лучшая», — отметила актриса.

Урсуляк поделилась, что сама хотела бы выступить в роли режиссера и реализовать свои размышления. «Чтобы стать режиссером, нужно оставить свою работу и пойти учиться. Это значит поменять всю жизнь. Многие так делают, но я пока еще не успела», — заключила она.

О фестивале

Фестиваль «Горизонт» проходит в Петропавловске-Камчатском с 13 по 29 октября и входит в программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которая стартовала в 2018 году. Проект сочетает в себе грантовую помощь молодым режиссерам, обновление театральных репертуаров в регионах и организацию ярких культурных мероприятий. Жители и гости Камчатки смогут оценить широкий спектр современного российского театра, включая драму, музыкальные спектакли, кукольные шоу и уличные представления. Их представят театральные труппы из разных уголков страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Новокуйбышевск и другие города. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, а профессиональное сообщество ждет образовательная программа.

Фестиваль открылся спектаклем-концертом «Русский крест» с участием Евгения Миронова в постановке Марины Брусникиной. Народный артист отметил, что одноименная поэма Николая Мельникова раскрывает код русского человека. Кроме того, на сцене Камчатского драматического театра состоялся спектакль Государственного театра наций «Прыг-скок, обвалился потолок» режиссера Марины Брусникиной с Александрой Урсуляк. Также стартовал аудиоспектакль-прогулка «Все видимое вокруг», который будет идти каждый день на протяжении всего фестиваля. В спектакль вошли истории и воспоминания жителей города, а в создании принимали участие студенты Камчатского государственного университета и Пермская театральная компания «НМХТ» под руководством Александра Шумилина.