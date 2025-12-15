Юра на «Оскаре», все смотрят «Ландыши»: главные кинособытия 2025 года

Но главное – важнейшим сквозным мотивом кинофестивалей 2025 года стала простая идея о том, что человеку нужен человек, а семья дает опору и преображает. И не важно, состоит ли она из кровных родственников, или самыми близкими людьми становятся приятели, как в «Картине дружеских связей». Или абсолютно чужие друг другу люди, как в «Догги» и «Семьянине». Инаковые и не всегда постижимые, как в «Нормальном» и «Здесь был Юра». Или даже те, кого ты ненавидишь, как в драмеди «Встать на ноги» и нетипичном ромкоме «Счастлив, когда ты нет».