Юра на «Оскаре», все смотрят «Ландыши»: главные кинособытия 2025 года

Зритель уходит в онлайн, но прокат не сдается
Несмотря на растущую популярность онлайн-стримингов, стремительно перетягивающих аудиторию из кинотеатров, зрители продолжают голосовать рублем за российское кино. 2025-й — год новых сказок и семейных историй, в массе своей затмевающих зарубежных конкурентов.
Пушкин и сказки ставят рекорды
В лидерах — крупнобюджетные звездные фэнтези на хорошо знакомые сюжеты: весь год на вершине топа продержались вышедшие 1 января «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина (3,39 млрд рублей) и «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко (2,7 млрд рублей).
С большой долей вероятности, обойдут их уже лишь новинки грядущих новогодних каникул — «Чебурашка 2» и «Буратино» (вновь снятые режиссерами Дьяченко и Волошиным, соответственно) выйдут в первый день нового 2026 года и станут настоящим подарком для кинотеатров.
В тройку самых кассовых фильмов 2025-го попал и музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Рэп-мюзикл про главного русского поэта с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым и другими молодыми звездами вызвал большой ажиотаж и заработал 1,65 млрд руб.
Бати, дочки, Кологривый
Среди киноновинок этого года, пополнивших топ-50 самых успешных отечественных релизов за всю историю проката в России и СНГ, — комедия «Батя 2. Дед», военная драма «Август», фэнтези «Горыныч», экшен-драма «Кракен», продолжение популярного ситкома «Папины дочки. Мама вернулась» и музыкальная сказка «Алиса в Стране Чудес». В сотню самых кассовых российских фильмов попали также остросюжетный истерн «Красный шелк» с Милошем Биковичем и экранизация романа Бориса Васильева «В списках не значился».
Родители с детьми охотно ходили на «Домовенка Кузю», «Царевну-лягушку» и «Ждуна». Неожиданным народным хитом стала воспитательная комедия с Юрием Стояновым «На деревню дедушке», а в онлайне особой популярностью пользовались «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой, «Баба Яга спасает Новый год» с Людмилой Артемьевой и «Семейный призрак» с Никитой Кологривым. Последний, к слову, в 2025-м в новых скандалах замечен не был, зато сыграл рекордное количество ролей, появившись на экранах в 11 (!) проектах.
Нельзя не отметить и заметно активизировавшегося Александра Петрова, снявшегося в масштабных «Кракене» (читаем наше интервью с актером!) и «Горыныче». Тенденцию на возвращение суперзвезд к большим ролям поддержала и Светлана Ходченкова, не только украсившая нашумевших «Волшебника Изумрудного города» и «Пророка», но и исполнившая свою мечту сыграть Бабу Ягу.
О том, кого еще мы были рады вновь увидеть на экранах в 2025-м, читайте ниже. А о том, какие камбэки и рекорды российское кино принесет нам в новом году, а также удастся ли «Чебурашке 2» превзойти беспрецедентные миллиарды первой части, мы узнаем совсем скоро!
Юра Борисов покоряет Запад, российское кино – Восток
В 2025 году взаимоотношения российской и мировой киноиндустрии продолжают теплеть. Уже в начале года «русские парни» из «Аноры» Шона Бейкера не сходили с красных дорожек международных кинофестивалей и премий — номинация на «Золотой глобус», а затем и на «Оскар» для Юры Борисова стала важной вехой и объединила россиян в порыве восторженных чувств. Искренняя улыбка и светящиеся глаза Юры, слушающего трогательное обращение Роберта Дауни-мл. со сцены на церемонии «Оскара», окончательно растопили сердца зрителей по всему миру.
Оттепель продолжилась — Борисов получил предложение сыграть в новом фильме мэтра Луки Гуаданьино «Искусственный», а его Пушкин в «Пророке» вызвал широкий резонанс не только на Родине, но и в мире.
Между тем, второго «анорика» Марка Эйдельштейна утвердили на главную роль во втором сезоне популярного сериала «Мистер и миссис Смит» (надеемся, что проект скоро «разморозят»). Не забывают о российских актерах и другие современные классики мирового кино — Даррен Аронофски снял Юрия Колокольникова в залихватском триллере «Пойман с поличным», сам Юрий засветился еще и в третьем сезоне невероятно популярного «Белого лотоса».
Не сбавляет обороты российское присутствие на международных кинофестивалях — отечественные новинки показывают во Франции, на Сейшелах и Кубе, в Индии, Венесуэле, Бахрейне, Джибути, Омане, Киргизии. На Роттердамском кинофестивале бурно обсуждают дебютный фильм Ренаты Джало «На этой земле». Готовится к международному прокату триллер Степана Бурнашева «Пентхаус», снятый при участии японских и якутских звезд.
Особенно теплые отношения складываются с киноиндустрией Китая – созданный в российско-китайской коллаборации «Красный шелк» побеждает на Пхеньянском международном кинофестивале и становится одним из лидеров китайского бокс-офиса, «Золотой кубок» Шанхайского фестиваля получает анимационный короткометражный фильм Жанны Бекмамбетовой «Сын», ведется работа над новыми высокобюджетными лентами. Налаживается сотрудничество не только с Востоком, но и Западом. Так, в работу запущена первая англоязычная экранизация шедевра Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», производством которой занимаются российские продюсеры совместно с Джонни Деппом.
Все звезды в гости к нам
Не только мы путешествуем по миру, но и видные зарубежные кинематографисты принимают участие в культурной жизни России. Проводят онлайн-встречи со зрителями Вуди Аллен и Люк Бессон, рассказавший пользователям Кино Mail о своем «Дракуле», приезжают с премьерами популярные мировые артисты — от звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел (посетившей Москву целых два раза за год!) до Наталии Орейро, признавшейся нам в любви к Карелии.
В официальный российский прокат выходит все больше крупных зарубежных релизов — от фильмов-победителей и хитов главных мировых кинофестивалей («Новая волна», «Одно целое», «Сентиментальная ценность», «Отец, мать, сестра, брат») до крупных студийных блокбастеров («Иллюзия обмана 3», «Долгая прогулка», «Балерина»). С создателями которых, кстати, Кино Mail удалось не раз пообщаться.
Смотрите наши интервью со звездой «Дракулы» Калебом Лэндри Джонсом, актерами «Иллюзии обмана 3» и «Одного целого», культовым режиссером Ричардом Линклейтером и главным абсурдистом Франции Кантеном Дюпье, с постановщиком «Жизни Чака» Майком Флэнаганом и звездой «Очень странных дел» Финном Вулфхардом.
Фестивальное кино: код семьи
Если 2024-й был официально объявлен годом семьи, то 2025-й инерционно продолжил движение по заданному курсу. Вслед за кассовыми хитами, тема захватила и авторское кино: все российские кинофестивали этого года в своих программах так или иначе говорили о семье и были объединены ею.
Разговор получился честным, диапазон тем – объемным, а вот тональность – самая разная. О проблемах неполных семей и соло-родительства кто-то говорил напряженно, сквозь стиснутые зубы – как героиня победившего на «Пилоте» сериала «Дыши». А вот лучший дебют фестиваля «Маяк» «Фейерверки днем» делал это с грустной улыбкой – на лице Александра Робака. С целительным юмором к вопросу семейных ценностей подошли авторы представленных на «Новом сезоне» проектов «Лысый нянь» и «Тысяча “нет” и одно “да”», а также фильма-призера «Короче» «Три свадьбы и один побег».
Рефлексировали отечественные киносмотры и на тему травм, которые порой наносят нам самые близкие люди, — как герои фильмов «Взрослый сын» и «Ганди молчал по субботам» из конкурса «Короче». Осмысляли и то, как семьи влияют на становление личности, — взять хотя бы персонажа Артема Кошмана из «Дня рождения Сидни Люмета» и героиню Анастасии Куимовой из «Большой земли», фильмов-победителей «Окна в Европу». От души посмеялись над конфликтом поколений сценаристы сериала «Олдскул» — лучшего по мнению зрителей «Пилота».
Не умолчало фестивальное кино и о том, что бывает, если семьи нет вовсе, как у героев фильмов «Жемчуг», «Мальчик-птица» и сериала «Отпечатки». На что можно пойти ради родных? Эту грань нащупывали персонажи сериалов «Тоннель», «Полураспад» и отмеченного на «Зимнем» «Пастбища богов».
Но главное – важнейшим сквозным мотивом кинофестивалей 2025 года стала простая идея о том, что человеку нужен человек, а семья дает опору и преображает. И не важно, состоит ли она из кровных родственников, или самыми близкими людьми становятся приятели, как в «Картине дружеских связей». Или абсолютно чужие друг другу люди, как в «Догги» и «Семьянине». Инаковые и не всегда постижимые, как в «Нормальном» и «Здесь был Юра». Или даже те, кого ты ненавидишь, как в драмеди «Встать на ноги» и нетипичном ромкоме «Счастлив, когда ты нет».
Сериалы: 1990-е, «Ландыши» и большие камбэки
Сериальный сегмент в России в 2025 году пережил новый виток развития: количество проектов и тематик не то чтобы увеличилось, но ставки за зрительское внимание повысились. Несомненный тренд года — рост зрительского интереса к отечественному контенту. Но сегодня требовательного зрителя могут захватить только изобретательные, солидные, уникальные проекты, поэтому онлайн-кинотеатры делают ставку на оригинальную продукцию и привлечение больших кинозвезд. Сотрудничество с конкурирующими платформами и телеканалами как раз дает такую возможность.
Несмотря на то, что в 2025 году активно снимались масштабные исторические драмы («Хроники русской революции», «Государь», «Константинополь»), самым заметным трендом по-прежнему остается переосмысление 1990-х, заложенное еще хитом 2023 года «Слово пацана. Кровь на асфальте». Одним из самых обсуждаемых и неудобных сериалов года на эту тему стал неоднозначный «Аутсорс» — напряженный психологический триллер с Иваном Янковским в роли тюремщика.
А вот одними из самых популярных проектов про 90-е можно назвать криминально-семейные саги «Лихие» и «Дети перемен». Чуть дальше – в нулевые – заглядывает «Камбэк», пронизанный ностальгией зрительский хит про бездомного с амнезией в блестящем исполнении Александра Петрова (ждем его также в новом сезоне «Фишера»).
К вопросу о больших кинозвездах на малых экранах и актерских камбэках. Дмитрий Нагиев во всей привычной красе вернул себя широкому зрителю благодаря «Актерищу» и «Санкционеру». Данила Козловский, временно пропавший с российских кинорадаров со времен «13 клинической», триумфально вернулся на экраны с мистическим детективом «Бар “Один звонок”».
Константин Хабенский, без амбивалентного героя которого невозможно представить мрачный «Метод», пять лет спустя появился-таки в третьем сезоне и привел с собой Никиту Кологривого. Вот и Елизавете Боярской пошла на пользу временная перезагрузка — актриса со свежей энергией вернулась на экраны в «Тоннеле» и «Царе ночи».
Марина Александрова открыла новые грани своего таланта в тонкой драме «Дыши», не забыв порадовать и поклонников следовательницы Тимофеевой в новой порции «Мосгаза». Наконец, уникальная комикесса Мария Аронова заново покорила зрительские сердца в мокьюментари-комедии «Олдскул».
А что с новыми лицами? Конечно, они есть. Всех внезапно захватила молодая и буйная энергия «Ландышей» (в начале 2026-го ждем второй сезон) – настоящий зрительский хит на чувствительную тему в в неожиданном музыкальном сопровождении. Исполнители главных ролей, Ника Здорик и Сергей Городничий, стали настоящими звездами.
А вот музыкальная мелодрама «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Жоры Крыжовникова не оправдала многих надежд, но открыла как актрису Марию Камову, известную также как Маш Милаш.
Утвердились в звездном статусе Кузьма Котрелев, Слава Копейкин и Макар Хлебников. 20-летняя Таисья Калинина появилась в этом году аж в шести сериалах (от «Как приручить лису» до «Папа Миа») и, кажется, становится самой востребованной актрисой своего поколения. К слову, ее муж, 18-летний Тимофей Кочнев не отстает — молодой актер взял эстафетную палочку у Глеба Калюжного и появился в роли Женька в одном из громких финалов года — третьем сезоне «Вампиров средней полосы».
А что там в мире?
Год оказался богатым на эффектные финальные камбэки не только российских, но и мировых хитов. Мы окончательно попрощались с Кэрри Брэдшоу в третьем сезоне «И просто так…», домучили корейский феномен «Игра в кальмара» и в последний раз погружаемся в ретро-атмосферу культовых «Очень странных дел», посвященных трепетной дружбе и становлению индивидуальности не меньше, чем спасению мира. Но самый большой мировой камбэк еще далеко впереди и лишь подогревал интерес к себе новостями весь год – нового многосерийного «Гарри Поттера» предвкушаем только в 2027-м, но и в перерыве, не сомневаемся, нас ждет еще много интересного!