Ченнинг Татум поцеловал 26-летнюю возлюбленную на красной дорожке

Модель Инка Уильямс поддержала Татума на премьере его нового фильма
Ченнинг Татум и Инка Уильямс
Ченнинг Татум и Инка УильямсИсточник: AP

Ченнинг Татум посетил Лондонский кинофестиваль, в рамках которого состоялась премьера фильма «Грабитель с крыши» с его участием. На мероприятии актера поддержала его 26-летняя возлюбленная — австралийская модель Инка Уильямс.

На красной дорожке пара не стеснялась своих чувств. В какой-то момент они страстно поцеловались на глазах фотографов и журналистов. 

Для выхода на красную дорожку 45-летний актер выбрал черный костюм и футболку в тон. Его девушка надела черное платье с декольте. Она распустила волосы и сделала вечерний макияж. Свой образ Уильямс дополнила украшениями.

Ченнинг Татум и Инка Уильямс
Ченнинг Татум и Инка УильямсИсточник: AP

О романе актера и модели стало известно в феврале 2025 года. Слухи о том, что они встречаются, появились, когда их увидели вместе на вечеринке перед церемонией вручения премии «Оскар».

Пара официально подтвердила свои отношения в апреле этого года. Уильямс разместила в личном блоге романтические фото с возлюбленным в честь его 45-летия.

«Счастливой жизни самому красивому, доброму, веселому и великолепному человеку на свете!!! Спасибо, что делаешь жизнь прекрасной и веселой», — написала модель.

Татум и Уильямс впервые вышли в свет в сентябре 2025 года. Пара вышла на красную дорожку вместе с 12-летней дочерью Татума Эверли, которую он воспитывает с бывшей женой Дженной Деван.

В конце прошлого года Татум расстался с Зои Кравиц, с которой был в отношениях несколько лет. Звезды собирались пожениться.