Бен Стиллер вспомнил, как вырезал дочь из фильма: «Худшее решение в жизни»

Актер жалеет, что не позволил Элле появиться в фильме «Тайная жизнь Уолтера Митти»
Бен Стиллер с дочерью Эллой
Бен Стиллер с дочерью ЭллойИсточник: Legion-Media.ru

Бен Стиллер в новом документальном фильме «Стиллер и Мира: ничего не потеряно» рассказал о своей семье и отношениях с родственниками. В частности, 59-летний актер признался, что сожалеет об одном своем решении.

В 2013 году он вырезал кадры со своей дочерью Эллой из фильма «Тайная жизнь Уолтера Митти». Она должна была сыграть в проекте младшую сестру главного героя Уолтера (его сыграл Стиллер).

«Я вырезал тебя из “Тайной жизни Уолтера Митти”. Наверное, это было худшее решение в моей жизни», — обратился Стиллер к наследнице.

Режиссер объяснил, что решился на это из-за своего перфекционизма, который унаследовал от отца Джерри Стиллера. «Для меня это нечто более глубокое. Это связано с моими собственными проблемами, с моей одержимостью работой или перфекционизмом», — отметил актер.

Бен Стиллер с женой Кристин Тейлор
Бен Стиллер с женой Кристин ТейлорИсточник: Rex / Fotodom.ru

Ранее Стиллер признался, что был рад услышать от детей — 23-летней Эллы и 20-летнего Куинли — о том, какие ошибки в их воспитании, по их мнению, он совершил. Режиссер рассказал, что похожие проблемы у него были и с его родителями.

«Они [Элла и Куинли] очень четко объяснили мне, что я сделал не так. И я очень ценю это. Кстати, именно так было с моими родителями. Но как родитель я этого не замечал», — рассказал актер изданию People.

Напомним, Бен Стиллер с 2000 года женат на актрисе Кристин Тейлор, с которой он познакомился на съемках короткометражного фильма «Тепловое видение и Джек».

В 2002 году у супругов родилась Элла, а еще через три года — Куинли. В 2017 году Стиллер и Тейлор объявили о расставании, но вскоре они передумали разводиться и воссоединились.