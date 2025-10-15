Юлия Высоцкая раскрыла некоторые детали отношений с Андреем Кончаловским. 52-летняя актриса уже почти 30 лет замужем за режиссером, но, по ее словам, до сих пор не понимает, чем так привлекла Андрея Сергеевича.
«Я вообще до сих пор не понимаю, как Кончаловский на меня запал. Я никогда не вела себя как уверенная, роскошная баба, которая может эффектно закурить сигарету, красиво держать бокал с шампанским и снисходительно наблюдать, как мужчины сыплют к ее ногам бриллианты. Это другая порода женщин», — рассказала актриса в интервью журналу «Соловей».
Звезда сериала «Хроники русской революции» отметила, что те самые роскошные и уверенные женщины всегда «находятся в тылу». А она, в отличие от них, предпочитает быть «на передовой».
«Меня Андрей Сергеевич называет Пятачок. Всегда готовый. Ружье тебе надо? Будет. Шарики нужны? Будут. Лететь хочешь? Лети. Стреляю. Я человек на передовой. Роскошные женщины — они всегда в тылу, едят икру и пьют водку…» — заявила Высоцкая.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи.
«Сел в переполненный лифт, народу много, стоим нос к носу. Через два человека от меня — молодая женщина в темных очках. Мы встретились взглядами. На моем лице ничего не отразилось. Она сняла очки и — вот женский инстинкт! — повернулась, чтобы показать, что и профиль у нее тоже хороший! Мне было трудно сдержать улыбку. А профиль был чудный, нежный, с бровями, летящими к вискам, и высокими скулами», — писал Андрей Сергеевич в своей книге «Возвышающий обман».
Он пригласил актрису на обед. После этого звезды не расставались. В 1998 году пара сыграла свадьбу. Спустя год у них родилась дочь Мария, а еще через четыре — сын Петр.