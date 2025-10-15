«Сел в переполненный лифт, народу много, стоим нос к носу. Через два человека от меня — молодая женщина в темных очках. Мы встретились взглядами. На моем лице ничего не отразилось. Она сняла очки и — вот женский инстинкт! — повернулась, чтобы показать, что и профиль у нее тоже хороший! Мне было трудно сдержать улыбку. А профиль был чудный, нежный, с бровями, летящими к вискам, и высокими скулами», — писал Андрей Сергеевич в своей книге «Возвышающий обман».