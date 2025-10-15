Снаткина показала новые фото с мужем и дочерью: «13 лет одним дыханьем»

Анна Снаткина в личном блоге разместила черно-белые семейные фото. На первом снимке она позировала с мужем Виктором Васильевым и 12-летней дочерью Вероникой. Семья держала в руках огромный букет.
На втором кадре звезда сериала «Два холма» была запечатлена одна. Она держала в руках цветы и радостно улыбалась, глядя в камеру. 42-летняя актриса надела дубленку с меховым воротником, собрала волосы в высокий пучок, а от макияжа отказалась. Она сообщила, что счастлива с мужем уже 13 лет.
«13 лет одним дыханьем. Годовщина свадьбы. 13 лет вместе», — написала артистка.
Поклонники поздравили пару с личным праздником и пожелали актерам долгих и счастливых лет совместной жизни.
«С прекрасной годовщиной свадьбы вашу семью», «Поздравляю! Красивая семья, прекрасная пара», «Очень красивая пара», «Какие вы красивые, будьте счастливы», «Живите в любви и радости».
Напомним, Анна Снаткина и Виктор Васильев сыграли свадьбу в 2012 году, а спустя год у пары родилась дочь Вероника. Наследница звезд уже снимается в кино и изучает основы актерской профессии.
