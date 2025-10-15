Ричмонд
Агата Муцениеце назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

Актриса не исключила, что Цукерберг и Байден являются представителями инопланетных цивилизаций
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце предположила, что бывший президент США Джо Байден и гендиректор Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг могут быть рептилоидами. Об этом она рассказала в своем шоу «Догадки Агатки».

Артистка подчеркнула, что существует множество видеороликов, на которых Цукерберг пьет воду так, будто не умеет этого делать, или странно моргает. Муцениеце заявила, что на необычном поведении был пойман и Байден, который якобы носил резиновую маску.

«Это не люди, а полуинопланетяне, ящерообразные существа. Они выдают себя за людей, и мы этого не замечаем», — объяснила актриса свое понимание слова «рептилоид».

Ранее Агата Муцениеце призналась, что исполнила свою мечту перед родами.