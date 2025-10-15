Ричмонд
Суд огласил приговор по делу актера Семена Трескунова

Актера признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента
Семен Трескунов
Семен Трескунов

Суд в Москве привлек к ответственности актера Семена Трескунова (признан Минюстом РФ иностранным агентом), известного по ролям в фильмах «Призрак» и «Ивановы-Ивановы». Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции.

Тимирязевский суд столицы постановил, что Семен, который проживает за пределами России после начала специальной военной операции (СВО), нарушил порядок деятельности иностранного агента. За это он должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Семен Трескунов не оплатил предыдущие штрафы за нарушение закона об иноагентах.