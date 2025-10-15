Ричмонд
Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа: «Без королей»

82-летний актер Де Ниро призвал американцев к протесту против президента США
Роберт Де Ниро
Роберт Де НироИсточник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Де Ниро в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал американцев поучаствовать в протесте против президента США Дональда Трампа. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Протест No Kings (в переводе с англ. — «Без королей») состоится 18 октября. В ролике Де Ниро характеризует Трампа как честолюбивого тирана, который стремится покончить с американской демократией.

«У нас появился человек, возомнивший себя королем, который хочет отнять ее (демократию) у нас — король Дональд Первый. К черту все это», — отметил звезда «Бешеного быка».

82-летний актер призвал жителей США «ненасильственно» заявить о себе на общенациональном протесте «Без королей», который является продолжением одноименных демонстраций 14 июля 2025 года.

Ранее Роберт де Ниро удивил своим видом на прогулке.