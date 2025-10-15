После случившегося Ка-ен должна была забыть Иблиса, но ее ждало новое потрясение — смерть бабушки Пан-гым. Как только Ка-ен смогла ощущать эмоции, как обычный человек, ее тут же постигла утрата. Она потеряла бабушку, которая воспитала ее, и девушка впервые осознала, что такое сильные чувства. Потеря бабушки стала для нее худшим, что могло случиться. Ка-ен осознала, что была обузой для женщины, которая иссохла, отдавая всю себя ее воспитанию.