Объявлены имена исполнителей главных ролей в предстоящей драме Мэла Гибсона «Страсти Христовы: Воскрешение». Мессией станет финский актер Яакко Охтонен, а Магдалиной — кубинская актриса Мариэла Гаррига, известная по роли в фильме «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».
Лента является продолжением фильма «Страсти Христовы» 2004 года, где роль Иисуса исполнял Джеймс Кэвизел, а Магдалиной была Моника Беллуччи.
Действие нового фильма будет происходить через три дня после распятия Христа, в Страстную пятницу, пишет Variety. Источник, близкий к производству картины, сообщил изданию, что создателям показалось логичным изменить актерский состав фильма: «Иначе пришлось бы использовать компьютерную графику, все эти цифровые технологии — омоложение и все такое, это было бы очень дорого».
Актерский состав продолжения пополнила также Касия Смутняк, заменившая Майю Моргенштерн в роли Марии. Петра сыграет Пьер Луиджи Пасино, а Понтия Пилата — Риккардо Скамарчио. Также в небольшой, но важной, по словам создателей, роли появится Руперт Эверетт.
Съемки фильма уже стартовали на римской студии «Чинечитта», где более 20 лет назад Гибсон работал над лентой «Страсти Христовы», собравшей в мировом прокате боле 610 миллионов долларов.
Фильм «Страсти Христовы: Воскрешение» будет разделен на две части. Первая глава выйдет 26 марта 2027 года, а вторая — 6 мая 2027.