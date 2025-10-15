Действие нового фильма будет происходить через три дня после распятия Христа, в Страстную пятницу, пишет Variety. Источник, близкий к производству картины, сообщил изданию, что создателям показалось логичным изменить актерский состав фильма: «Иначе пришлось бы использовать компьютерную графику, все эти цифровые технологии — омоложение и все такое, это было бы очень дорого».