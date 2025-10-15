Рами Малек рассказал, что помогло ему получить оскароносную роль в «Богемской рапсодии»

Актер также провел несколько параллелей между Фредди Меркьюри и Эллиотом Олдерсоном. Так, он рассказал, что иногда Фредди Меркьюри можно было видеть ярким экстравертом, но за этим образом в нем все же скрывался очень застенчивый интроверт. Рами отметил, что точно знал, как обыграть эту черту в персонаже как раз благодаря роли Эллиота.