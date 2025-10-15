Рами Малек рассказал, что помогло ему получить оскароносную роль в «Богемской рапсодии»

Рами Малек снялся в сериале «Мистер робот» для USA Network в роли компьютерного хакера Эллиота Олдерсона, которого он играл в течение четырех сезонов с 2015 по 2019 год. Участвуя в прямом эфире подкаста Джоша Горовица Happy Sad Confused, который был проведен по случаю 10-летия сериала, Малек рассказал, что его пригласили на прослушивание для «Богемской рапсодии» именно после того, как продюсеры увидели его в «Мистере роботе».
«Оглядываясь назад, я точно могу сказать, что это шоу изменило мою жизнь, и я должен выразить огромную благодарность. Я многому научился благодаря этому сериалу, — отметил Малек. — Меня обнаружили продюсеры “Богемской рапсодии”, которые смотрели “Мистера робота”. Так что это была действительно огромная стартовая площадка».
Актер также провел несколько параллелей между Фредди Меркьюри и Эллиотом Олдерсоном. Так, он рассказал, что иногда Фредди Меркьюри можно было видеть ярким экстравертом, но за этим образом в нем все же скрывался очень застенчивый интроверт. Рами отметил, что точно знал, как обыграть эту черту в персонаже как раз благодаря роли Эллиота.