После событий предыдущих фильмов Игорь Соколовский живет в Сочи вместе с дочерью Соней и старается держаться подальше от опасных историй. Но судьба вновь заставляет его вспомнить о прошлом. Его друг Ваня Соловьев отправляется в Дубай в надежде быстро заработать и обеспечить будущее себе и невесте. Однако вместо легких денег он сталкивается с аферистами и оказывается втянут в международную мошенническую схему.