Продолжение популярной истории о харизматичном Игоре Соколовском выходит на новый уровень — действие переносится в роскошный Дубай. Зрителей ждет новый сюжет, знакомые герои и результат масштабных съемок. В статье рассказываем, когда ждать премьеру фильма «Мажор в Дубае», где проходили съемки, кто сыграл главные роли и каким будет сюжет продолжения.
Известно ли, когда выйдет фильм «Мажор в Дубае»
Поклонники истории Игоря Соколовского могут начинать обратный отсчет — премьера фильма «Мажор в Дубае» в России запланирована на 30 октября 2025 года. Картина станет третьим полнометражным фильмом во франшизе, получат продолжение события предыдущих частей и популярного сериала.
Режиссером новой ленты выступил Егор Чичканов. Жанр картины заявлен как приключенческая комедия, а значит, зрителей ждет сочетание динамичного сюжета, фирменного юмора и зрелищных сцен.
Где проходили съемки фильма «Мажор в Дубае»
Съемки фильма «Мажор в Дубае» проходили в Объединенных Арабских Эмиратах в октябре и ноябре 2024 года. Работа над проектом велась при поддержке студии Dubai Film and TV Commission, которая помогала команде в организации площадок и получении разрешений на съемки в культовых местах города.
Главной площадкой, конечно, стал Дубай. Создатели фильма использовали узнаваемые символы мегаполиса: башню «Бурдж-Халифа», колесо обозрения «Око Дубая», набережную Dubai Marina Walk и легендарный отель-парусник «Бурдж-эль-Араб». Эти локации стали фоном для динамичных сцен и визуально подчеркнули атмосферу роскоши и контраста, в которой оказывается герой.
Часть съемок проходила в пустыне неподалеку от города Эль-Айн — там снимали эпизоды с погонями. Несколько эпизодов снимали в рабочих районах Дубая, эти локации позволили показать обратную сторону города, далекую от туристических открыток. Кроме того, несколько ключевых сцен были сняты в пятизвездочном отеле One & Only One Za’abeel, где дизайнерские интерьеры с мотивами пустыни и оазисов идеально подошли под настроение фильма.
Кто снимается в фильме «Мажор в Дубае»
В новом фильме зрителей ждет встреча с уже полюбившимися героями, а также новыми персонажами, которые внесут свежие акценты в историю.
Ключевые актеры и их роли:
Павел Прилучный — Игорь Соколовский;
Павел Чинарев — Ваня Соловьев;
Елизавета Шакира — Вера;
Аслан Гучетль — Абдулла Аббас;
Эндрю Уинн — ведущий;
Илья Самойлов — Рома, друг Игоря;
Винценц Кифер — Стивен.
О чем будет фильм «Мажор в Дубае»
После событий предыдущих фильмов Игорь Соколовский живет в Сочи вместе с дочерью Соней и старается держаться подальше от опасных историй. Но судьба вновь заставляет его вспомнить о прошлом. Его друг Ваня Соловьев отправляется в Дубай в надежде быстро заработать и обеспечить будущее себе и невесте. Однако вместо легких денег он сталкивается с аферистами и оказывается втянут в международную мошенническую схему.
До Соколовского доходят тревожные новости, и он решает лететь в Эмираты, чтобы вытащить друга из беды. Вскоре Игорь понимает, что попал в серьезную историю. За яркими огнями и блеском Дубая скрывается опасный мир, где на кону — жизнь, деньги и доверие близких.