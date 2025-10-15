Легендарная комедия Александра Серого, которую в 1972 году посмотрела вся страна, полна не только смешных фраз, но и географических загадок. Оказывается, создатели картины вольно обращались с московскими улицами, создавая для героев маршруты, невозможные в реальности. Рассказываем, где снимали самые узнаваемые сцены из фильма «Джентльмены удачи» и какие секреты хранят знакомые переулки.
Города, места и локации, где снимали «Джентльмены удачи»
Сюжет фильма строится вокруг заведующего детсадом Трошкина (Евгений Леонов), который вынужден выдать себя за главаря банды по кличке Доцент, чтобы найти похищенный шлем Александра Македонского. Вместе со сбежавшими тюрьмы сообщниками Доцента — Хмырем (Георгий Вицин) и Косым (Савелий Крамаров) — он отправляется на поиски артефакта, постоянно попадая в комические ситуации.
Съемки картины проходили в двух основных локациях: в Москве и под Самаркандом, где была снята вступительная сцена с раскопками. Однако львиная доля действия разворачивается в столице, причем режиссер, живший в районе Проспекта Вернадского, с особой любовью снимал именно свои родные места.
Дом и детский сад Трошкина
Реальные адреса: Проспект Вернадского, 49 и улица Удальцова, 31.
Здесь снимали сцены, где заведующий детсадом Трошкин выходит из дома и отправляется на работу.
Кинематографисты схитрили: в реальности детский сад находится всего в 200 метрах от дома Трошкина. А его длинная поездка на автобусе № 89 (который никогда здесь не ходил) на Ленинский проспект — чистой воды вымысел, чтобы показать зрителю больше локаций столицы.
«Конный переулок, дом 8»
Реальные адреса: Воротниковский и Старопименовский переулки (у метро «Маяковская»).
Именно здесь, а не в вымышленном «Конном переулке», сняты ключевые сцены после побега: воры ловят такси и отправляются на поиски «мужика в пиджаке».
Комичный эффект строится на географической путанице. Герои заходят в подъезд в одном районе (у метро «Маяковская»), но когда оказываются внутри квартиры, зритель видит в окне совершенно другой вид — Чистые пруды и строящееся здание театра «Современник». Этот монтажный трюк создает ощущение, что все происходит в центре, хотя съемки велись в разных частях Москвы.
Знаменитый «мужик в пиджаке»
Реальный адрес: площадь Красные Ворота.
Здесь была отснята кульминация поисков памятника, которым оказался Лермонтов.
Забавно, что такси с героями стартует у «Маяковской», затем кружит по Бульварному кольцу (мы многократно видим в окне Гоголевский бульвар и Чистопрудный), а заканчивает свой путь на Красных Воротах. Такое путешествие по Москве 1970-х — бесценный подарок для современных зрителей.
Дача профессора Мальцева
Реальный адрес: Серебряный Бор.
Именно в этой локации Трошкин и компания скрываются после пожара.
Для съемок использовали реальную дачу одного из членов съемочной группы, что помогло создать уютную и аутентичную атмосферу.
Интересные факты о фильме «Джентльмены удачи»
Создание культовой комедии — это история, полная курьезов, драм и случайностей, которые в итоге подарили нам один из главных хитов советского кинематографа.
1. После съемок фильм мог лечь на полку из-за цензуры. Его судьбу решил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который, посмотрев картину, смеялся до слез. После этого «Джентльменам» дали «зеленый свет».
2. Изначально роль Василия Алибабаевича (Али-Бабы) должен был играть Фрунзик Мкртчян, но актер был занят в другом проекте. Его заменой стал Раднэр Муратов, который блестяще вписался в ансамбль.
3. Для Александра Серого эта картина стала творческим возрождением. До этого он отсидел четыре года в тюрьме из восьми назначенных за нападение на мужчину, которого в приступе ревности принял за любовника своей невесты.
4. В 2001 году на Мосфильмовской улице установили памятник Евгению Леонову в образе Доцента. В 2015 году его похитили и распилили на металлолом. К счастью, злоумышленников поймали, и в 2016 году памятник восстановили и вернули на место.
5. Знаменитое «дерево там такое», которое искали герои, — это пальма вашингтония из цветочного магазина «Цветы на Пречистенке». Она находилась совсем в другом районе, нежели памятник Лермонтову.
6. Автором сценария выступил Георгий Данелия, а знаменитые диалоги и кричалки «Украл, выпил – в тюрьму!» придумал Виктор Токарев, бывший сотрудник уголовного розыска, который консультировал съемочную группу.
7. Многие реплики Савелия Крамарова (Косой) были импровизацией. Например, фраза «А я ведь предупреждал, что у нас электричество кончилось» родилась прямо на съемочной площадке.
8. В сцене, где Трошкин в образе Доцента произносит новогодний тост, голос Леонова звучит с легкой хрипотцой. Это потому, что актер за несколько дней до съемок потерял голос, и сцену пришлось дублировать позже, уже в студии.
9. В эпизодах, где действуют сотрудники правоохранительных органов, снялись реальные московские милиционеры, что придало фильму особую достоверность.
10. По первоначальному замыслу, в фильме должна была быть сцена, где герои прячутся в цирке-шапито, но от этой идеи отказались из-за сложности постановки.