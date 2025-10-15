Комичный эффект строится на географической путанице. Герои заходят в подъезд в одном районе (у метро «Маяковская»), но когда оказываются внутри квартиры, зритель видит в окне совершенно другой вид — Чистые пруды и строящееся здание театра «Современник». Этот монтажный трюк создает ощущение, что все происходит в центре, хотя съемки велись в разных частях Москвы.