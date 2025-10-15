Актер Белый высказался о жизни в Израиле и разрыве с Россией

«Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре. Мы все живем в одном городе. Это тоже возвращение блудного сына в семью, который уехал в 16 лет делать собственную жизнь. Я бы хотел остаться здесь до конца», — поделился артист.