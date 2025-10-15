Глафира Тарханова обратилась к мужу в 20-ю годовщину свадьбы: «Идем дальше»

Актриса Глафира Тарханова публично поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Супруги прожили в браке 20 лет. Артистка призналась подписчикам в соцсетях, что они продолжают познавать друг друга.
«20 лет рядышком! В любви, жизнь не перестает удивлять. Главное достижение — 5 детей! Пусть находятся силы для вдохновения, терпения, для здоровья, подвигов, покорения новых вершин, для успеха вместе. Познаем друг друга, идем дальше», — написала звезда.
Знаменитость замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. Пара воспитывает четверых сыновей и дочь.
Актриса недавно назвала себя неуверенной женщиной из-за лишнего веса. Тарханова призналась в соцсетях, что набрала 25 килограммов после рождения дочери и еще не пришла в форму. По словам звезды, она пока не может активно заниматься спортом или соблюдать строгую диету, чтобы похудеть. Но артистка делает коррекцию фигуры с помощью разных аппаратных процедур.
