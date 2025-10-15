Netflix представляет проект, вдохновленный реальной историей итальянского серийного убийцы. Узнать, когда выйдет сериал «Флорентийский монстр», стоит хотя бы ради того, чтобы не пропустить одну из самых ожидаемых премьер осени 2025 года. В центре — атмосфера страха, подозрений и мистификаций, сотрясавшая Флоренцию почти два десятилетия.
Известно ли, когда выйдет сериал «Флорентийский монстр»
Премьера запланирована на 22 октября 2025 года. Все серии выйдут одновременно.
Сериал состоит из четырех эпизодов, каждый из которых охватывает разные ключевые моменты одного из самых загадочных итальянских дел.
Проект создан режиссером Стефано Соллимой и сценаристом Леонардо Фазоли.
Съемки велись преимущественно в Италии: в Тоскане, включая саму Флоренцию и окрестности, в ноябре 2023 года.
Также проект был представлен вне конкурса на 82-м Венецианском кинофестивале.
Кто снимался в сериале «Флорентийский монстр»
Основа кастинга — это итальянские актеры, среди которых:
Марко Буллитта играет ключевую роль (в титрах значится как Стефано);
Валентино Манниас — еще один ведущий актер в проекте.
Франческа Олия — значимая женская роль (Барбара);
Лилиана Боттоне также присутствует в списке основных исполнителей;
Джакомо Фадда, Антонио Тинтис, Никколо Канчелльери, Николо Пазетти — прочие актеры, задействованные в разных сюжетных линиях.
О чем будет сериал «Флорентийский монстр»
Мини-сериал повествует о печально известном деле итальянского серийного убийцы, прозванного «Флорентийским монстром» (Il Mostro di Firenze), действовавшем вокруг Флоренции в период с конца 1960-х до середины 1980-х годов. Им было совершено восемь двойных убийств, жертвами становились молодые пары, и почти всегда применялось одно и то же оружие — пистолет Beretta 22-го калибра.
Несмотря на десятилетия расследований, личность настоящего преступника так и не была однозначно установлена. Сериал стремится показать не единственное «лицо монстра», но рассмотреть несколько версий и подозреваемых, показать механизм судебных процессов, общественную истерию и медийную охоту.
Создатели заявляют, что будут опираться на реальные материалы: судебные документы, свидетельства, журналистские расследования.
Реальная история Флорентийского монстра
С 1968 по 1985 год в окрестностях Флоренции происходили серийные убийства пар, которые уединялись в машинах на загородных дорогах. Всего было совершено восемь нападений, жертвами стали 16 человек — молодые мужчины и женщины, обычно любовники, ищущие уединения. Преступник действовал по определенной схеме: использовал пистолет Beretta калибра 22, а после убийства наносил ножевые ранения женщинам, иногда совершал ужасающие посмертные надругательства.
Дело началось с убийства 1968 года, но долгое время его не связывали с последующими преступлениями. Только после серии нападений в 1980-х следователи поняли, что имеют дело с одним и тем же человеком — или группой людей. Полиция рассматривала разные версии: ревнивец, мстящий любовным парам, бывший военный, член сектантской группы, использующей тела для ритуалов, целая сеть высокопоставленных покровителей, скрывающих настоящего убийцу.
В течение многих лет полиция задерживала и судила разных подозреваемых. Наиболее известный из них — Пьетро Паччиани, фермер с криминальным прошлым. Его признали виновным в 1994 году, но спустя два года оправдали из-за недостатка доказательств. Паччиани умер до повторного суда, а дело против его предполагаемых «сообщников» Марио Ванни и Джанкарло Лотти развалилось.
В результате — ни один человек официально не был признан Флорентийским монстром, и личность убийцы так и осталась неизвестной.
История породила массовую истерию, десятки книг, документальных фильмов и художественных версий. Журналисты и писатели — в том числе Дуглас Престон и Марио Специ — посвятили расследованию годы своей жизни. Их книга «Monster of Florence» (2008) стала мировым бестселлером и вдохновила многих кинематографистов, включая создателей нового сериала Netflix.