С 1968 по 1985 год в окрестностях Флоренции происходили серийные убийства пар, которые уединялись в машинах на загородных дорогах. Всего было совершено восемь нападений, жертвами стали 16 человек — молодые мужчины и женщины, обычно любовники, ищущие уединения. Преступник действовал по определенной схеме: использовал пистолет Beretta калибра 22, а после убийства наносил ножевые ранения женщинам, иногда совершал ужасающие посмертные надругательства.