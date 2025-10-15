Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сериал «Виноград» с Павлом Прилучным в роли бизнесмена продлен на второй сезон

Режиссером продолжения остается Владимир Щегольков, который работал над первым сезоном
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»
Павел Прилучный на съемках сериала «Виноград»

Лирическая комедия «Виноград» с Павлом Прилучным в главной роли продлена на второй сезон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Режиссером продолжения остается Владимир Щегольков, который работал над первым сезоном.

В центре истории — Егор Антонов (Прилучный), успешный бизнесмен, чья жизнь кажется идеальной: престижная должность в корпорации, любящая семья. Все это благодаря тестю, который когда-то взял его под свое крыло. Но одна ошибка — роман со стажеркой — рушит все построенное.

Тесть, узнав об измене, мгновенно увольняет зятя и открывает глаза дочери. В одночасье Егор теряет все: статус, друзей, семью, доступ к деньгам, — после чего возвращается на родину в Анапу и становится владельцем убыточных виноградников.

Съемки проекта проходили в Краснодарском крае. Премьера состоялась 1 сентября. Помимо Прилучного в каст вошли: Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков.