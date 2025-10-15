Сериал «Виноград» с Павлом Прилучным в роли бизнесмена продлен на второй сезон

В центре истории — Егор Антонов (Прилучный), успешный бизнесмен, чья жизнь кажется идеальной: престижная должность в корпорации, любящая семья. Все это благодаря тестю, который когда-то взял его под свое крыло. Но одна ошибка — роман со стажеркой — рушит все построенное.