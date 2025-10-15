Ричмонд
Паулина Андреева заинтриговала поклонников, показав фото с ребенком

Поклонники предположили, что актриса показала своего сына от Федора Бондарчука
Паулина Андреева на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Паулина Андреева на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба

Паулина Андреева заинтриговала поклонников, опубликовав в личном блоге фото с маленьким ребенком. Снимок был сделан на Лазурном берегу, где сейчас отдыхает 37-летняя актриса.

Звезда сериала «Оттепель» держала малыша, укутанного в полотенце, на руках и радостно улыбалась, глядя в камеру. Андреева оставила фото без подписи.

Многие предположили, что она показала четырехлетнего сына Ивана, которого родила в браке с Федором Бондарчуком.

Паулина Андреева, фото: соцсети
Паулина Андреева, фото: соцсети

«Ребенок очень похож на Федора», «Ребенок прямо прелесть», «Хорошенький какой, глаза папины», «Сыночек — вылитый папа», «Лицо у мальчика — прямо бондарчуковское», «Какая она счастливая рядом с ребенком», — писали пользователи сети.

Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук начали встречаться в 2015 году. Спустя четыре года они сыграли свадьбу. В марте 2021-го у супругов родился сын Иван.

Весной 2025 года Андреева публично сообщила о расставании с Бондарчуком. Новости о разрыве появились еще в 2024-м, но пара их никак не комментировала. 

Паулина Андреева и Федор Бондарчук, фото: соцсети
Паулина Андреева и Федор Бондарчук, фото: соцсети

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына», — написала тогда Андреева в личном блоге.

