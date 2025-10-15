Паулина Андреева заинтриговала поклонников, показав фото с ребенком

Паулина Андреева заинтриговала поклонников, опубликовав в личном блоге фото с маленьким ребенком. Снимок был сделан на Лазурном берегу, где сейчас отдыхает 37-летняя актриса.
Звезда сериала «Оттепель» держала малыша, укутанного в полотенце, на руках и радостно улыбалась, глядя в камеру. Андреева оставила фото без подписи.
Многие предположили, что она показала четырехлетнего сына Ивана, которого родила в браке с Федором Бондарчуком.
«Ребенок очень похож на Федора», «Ребенок прямо прелесть», «Хорошенький какой, глаза папины», «Сыночек — вылитый папа», «Лицо у мальчика — прямо бондарчуковское», «Какая она счастливая рядом с ребенком», — писали пользователи сети.
Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук начали встречаться в 2015 году. Спустя четыре года они сыграли свадьбу. В марте 2021-го у супругов родился сын Иван.
Весной 2025 года Андреева публично сообщила о расставании с Бондарчуком. Новости о разрыве появились еще в 2024-м, но пара их никак не комментировала.
«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына», — написала тогда Андреева в личном блоге.
