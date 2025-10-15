Артем Ткаченко показал себя в неузнаваемом гриме

Главный герой фильма «Волшебная лампа» режиссера Павла Иванова — школьник Сашка (Александр Самусев). Мальчик живет с бабушкой и верит в чудеса. Однажды он оказывается в центре невероятных событий в компании остроумного джинна (Деревянко) и ожившей умной колонки Алисы (Анастасия Красовская). Сашке очень нужно найти своих родителей (Тихон Жизневский и Равшана Куркова), которые оказались в плену у шаха Замана (Полицеймако). Но палки в колеса им вставляет злой колдун Юсуф (Ткаченко).