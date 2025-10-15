Артем Ткаченко показал себя в неузнаваемом гриме

Артем Ткаченко поделился фотографией со съемок фильма «Волшебная лампа», рассказывающего про современного школьника, который встретил сказочного джинна. Актер исполняет роль злого колдуна Юсуфа, который строит козни главным героям, а исполняющего желания джинна играет Павел Деревянко.
Вместе с Ткаченко на фото предстали в гриме Михаил Полицеймако и комик Андрей Скороход. Кроме того, в фильме снимается Равшана Куркова.
Артем Ткаченко выразил благодарность киностудии «Лендок» за возможность увидеть «потрясающую Хиву с ее многовековой историей». Отдельные слова актер адресовал ослице, которая принимала участие в съемках: «Спасибо, что не заставила меня и всех остальных скучать ни в кадре, ни за кадром!»
Главный герой фильма «Волшебная лампа» режиссера Павла Иванова — школьник Сашка (Александр Самусев). Мальчик живет с бабушкой и верит в чудеса. Однажды он оказывается в центре невероятных событий в компании остроумного джинна (Деревянко) и ожившей умной колонки Алисы (Анастасия Красовская). Сашке очень нужно найти своих родителей (Тихон Жизневский и Равшана Куркова), которые оказались в плену у шаха Замана (Полицеймако). Но палки в колеса им вставляет злой колдун Юсуф (Ткаченко).
В прокат фильм выпустит «НМГ Кинопрокат». Премьера «Волшебной лампы» состоится в 2026 году.