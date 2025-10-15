СМИ: Бондарчук и Андреева передумали разводиться и снова живут вместе

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева передумали расставаться. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на источники, близкие к паре.
Источник из окружения звезд заявил, что Федор Бондарчук пытается сохранить брак с актрисой. Изначально пара разошлась из-за разного ритма жизни: режиссеру нравилось проводить время в больших компаниях, а актриса устала от этого. Сообщается, что сейчас продюсер сосредоточился над экранизацией повести Стругацких «Трудно быть богом», а артистка занимается воспитанием их сына Ивана.
По информации журналистов, знаменитости после примирения стали жить в Столовом переулке.
«Мне рассказали, что Федор и Паулина присмотрели квартиру в более спокойном месте, в Столовом переулке. Он тут неподалеку от нашего дома, так что они недалеко уехали. Но в Столовом переулке более камерно, комфортнее для их сына», — заявила «КП» бывшая соседка режиссера.
Отмечается, что режиссер продал свою прежнюю квартиру в Брюсовом переулке за 200 млн рублей.
Сами знаменитости пока не комментировали информацию о воссоединении.
Ранее Паулина Андреева отдохнула с друзьями на Лазурном Берегу.