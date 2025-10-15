Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Бондарчук и Андреева передумали разводиться и снова живут вместе

«КП»: режиссер Бондарчук сошелся с Андреевой и переехал в новый дом
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева передумали расставаться. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на источники, близкие к паре.

Источник из окружения звезд заявил, что Федор Бондарчук пытается сохранить брак с актрисой. Изначально пара разошлась из-за разного ритма жизни: режиссеру нравилось проводить время в больших компаниях, а актриса устала от этого. Сообщается, что сейчас продюсер сосредоточился над экранизацией повести Стругацких «Трудно быть богом», а артистка занимается воспитанием их сына Ивана.

По информации журналистов, знаменитости после примирения стали жить в Столовом переулке.

«Мне рассказали, что Федор и Паулина присмотрели квартиру в более спокойном месте, в Столовом переулке. Он тут неподалеку от нашего дома, так что они недалеко уехали. Но в Столовом переулке более камерно, комфортнее для их сына», — заявила «КП» бывшая соседка режиссера.

Отмечается, что режиссер продал свою прежнюю квартиру в Брюсовом переулке за 200 млн рублей.

Сами знаменитости пока не комментировали информацию о воссоединении.

Ранее Паулина Андреева отдохнула с друзьями на Лазурном Берегу.