60-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с декольте

Актриса Элизабет Херли снялась в откровенном виде

Голливудская актриса и бизнесвумен Элизабет Херли снялась в купальнике. Знаменитость разместила кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Элизабет Херли / фото: соцсети
Элизабет Херли / фото: соцсети

60-летняя звезда предстала перед камерой в леопардовом слитном купальнике с декольте, который дополнила золотыми массивными серьгами. Актриса позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с темными тенями и розовым блеском для губ.

21 апреля Херли рассекретила роман с отцом певицы Майли Сайрус, Билли Рэйем. Артистка опубликовала фото в соцсети. Позже стало известно, что звезды могут пожениться.