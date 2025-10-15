60-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с декольте

Голливудская актриса и бизнесвумен Элизабет Херли снялась в купальнике. Знаменитость разместила кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
60-летняя звезда предстала перед камерой в леопардовом слитном купальнике с декольте, который дополнила золотыми массивными серьгами. Актриса позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с темными тенями и розовым блеском для губ.
21 апреля Херли рассекретила роман с отцом певицы Майли Сайрус, Билли Рэйем. Артистка опубликовала фото в соцсети. Позже стало известно, что звезды могут пожениться.
Ранее Элизабет Херли раскрыла секрет моложавой внешности.