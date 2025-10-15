Актриса Цветаева подарила сыну на 20-летие серьги с бриллиантами: «По полтора карата»

Цветаева родила сына от режиссера Олега Гончарова, а через несколько лет после этого события рассталась с отцом ребенка. В 2010 году актриса вышла замуж за израильтянина Надава Ольгана, с которым познакомилась на отдыхе в Турции. По словам дизайнера, она долго не раздумывала и переехала с Кузьмой на родину возлюбленного. Супруг звезды принял первенца артистки и стал для него другом.