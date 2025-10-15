Актриса Цветаева подарила сыну на 20-летие серьги с бриллиантами: «По полтора карата»

Актриса, дизайнер Анастасия Цветаева подарила сыну на 20-летие серьги с бриллиантами. Она рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и показала ювелирные украшения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Именинник сразу же надел их в ресторане, где отмечал праздник с семьей.
«У Кузьмы первый взрослый юбилей, и я решила, что и подарок должен быть серьезный! Недавно он проколол уши. И я сегодня подарила ему бриллиантовые серьги. Каждая по полтора карата», — поделилась артистка.
Первенец знаменитости с детства увлечен баскетболом и мечтает стать звездой NBA. Актриса периодически делится успехами Кузьмы в этом виде спорта, отмечая, что верит в него.
Цветаева родила сына от режиссера Олега Гончарова, а через несколько лет после этого события рассталась с отцом ребенка. В 2010 году актриса вышла замуж за израильтянина Надава Ольгана, с которым познакомилась на отдыхе в Турции. По словам дизайнера, она долго не раздумывала и переехала с Кузьмой на родину возлюбленного. Супруг звезды принял первенца артистки и стал для него другом.
У супругов также есть двое общих детей: 13-летняя дочь Эстер и 6-летний сын Акива.
Старший сын Цветаевой уже отслужил в армии Израиля. Актриса отмечала, что они с мужем гордились решением Кузьмы и поддерживали его.
Ранее Анастасия Цветаева показала кадры со свадьбы с израильтянином.