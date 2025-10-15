Съемки сериала «Клюквенный щербет» проходили в Стамбуле — одном из самых красивых и узнаваемых городов Турции. Его колоритные улицы, набережные и жилые кварталы стали фоном для драматичных событий сериала. Рассмотрим, в каких стамбульских локациях снимали ключевые сцены, кто сыграл главные роли и каким был бюджет сериала.
В каком городе и локациях снимали сериал «Клюквенный щербет»
Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (Kızılcık Şerbeti) рассказывает о двух влюбленных, Доа и Фатихе, которые стремятся быть вместе несмотря на различия в воспитании и взглядах их семей. Съемки проходили в Стамбуле, и именно этот город стал фоном для развития событий. Рассмотрим, в каких городских локациях развернулась работа над сериалом.
Особняк Уналов
Особняк Уналов расположен в престижном районе Стамбула под названием Бебек. Здание невероятно красивое снаружи, его можно посмотреть в любое время суток. Однако попасть внутрь особняка невозможно — вход для посетителей закрыт.
Ресторан Ruby
Здесь, на террасе с видом на Босфор, Доа делится с Фатихом историей своей семьи. Этот момент стал одним из самых трогательных в сериале.
Ресторан Ruby расположен в районе Ортакёй прямо на набережной Босфора. Его терраса — идеальное место для романтического ужина или важного разговора, особенно в вечернее время, когда город освещается огнями. Здесь можно насладиться не только вкусной едой, но и волшебной атмосферой. Посетить ресторан можно, он работает и считается одним из самых популярных мест Стамбула, но учитывайте, что столики лучше бронировать заранее.
Кубинский ресторан
В сериале «Клюквенный щербет» сцена девичника Доа была снята в ресторане Cuba 42, расположенном в районе Маслак на европейской стороне Стамбула. Это заведение известно своей атмосферой, сочетающей кубинский колорит с современным интерьером.
Ресторан уникален еще и тем, что расположен в современном особняке. Здесь можно отметить важное событие, провести романтический ужин и повеселиться от души в веселой компании. Вы не просто хорошо проведете время, но и сможете сделать красивые фото в стильном интерьере.
Городская набережная
На набережной герои часто встречаются, обсуждают важные вопросы и переживают эмоциональные моменты. Эта локация олицетворяет динамичную жизнь города и его жителей. Здесь были сняты многие сцены «Клюквенного щербета», как эпизодические, так и те, что стали ключевыми для сюжета.
Кто снимался в сериале «Клюквенный щербет»
Сериал пестрит звездами турецкого кинематографа. Рассмотрим, кто сыграл главные роли.
Сыла Тюркоглу — Доа Коркмаз, студентка медицинского факультета.
Догукан Гюнгёр — Фатих Унал, молодой человек из консервативной семьи, возлюбленный Доа.
Эврим Аласья — Кывылджим Арслан, мать Доа.
Барыш Кылыч — Омер Унал, дядя Фатиха.
Интересные факты о съемках сериала «Клюквенный щербет»
Сериал «Клюквенный щербет» стал объектом обсуждения из-за ряда интересных и порой спорных моментов, связанных с его созданием. Вот некоторые факты, которые выделяют этот проект среди других:
Сюжет сериала основан на реальном случае, описанном психиатром Гюльсерен Будайыджыоглу, где девушка современных взглядов вышла замуж за мужчину из консервативной семьи.
Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) оштрафовал сериал и приостановил его показ на пять недель из-за одной из жестоких сцен с героиней Нурсемой.
«Клюквенный щербет» приобрели для показа в 52 странах. При этом сначала зрители критиковали его за сходство с «Зимородком».
Сериал получил несколько престижных наград, в том числе две премии Golden Butterfly Award в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».