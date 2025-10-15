Ресторан Ruby расположен в районе Ортакёй прямо на набережной Босфора. Его терраса — идеальное место для романтического ужина или важного разговора, особенно в вечернее время, когда город освещается огнями. Здесь можно насладиться не только вкусной едой, но и волшебной атмосферой. Посетить ресторан можно, он работает и считается одним из самых популярных мест Стамбула, но учитывайте, что столики лучше бронировать заранее.