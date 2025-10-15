Ричмонд
Актера Смольянинова оштрафовали на 40 тысяч рублей

Артур Смольянинов заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ) оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Как ранее заявили РИА Новости в суде, актера признали виновным по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.

Минюст включил артиста в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Его уже не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.