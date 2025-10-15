Актер Анатолий Руденко с супругой Еленой Дудиной стали родителями во второй раз

Актер Анатолий Руденко во второй раз стал отцом. У него и супруги Елены Дудиной родился сын, которого назвали Леон. Об этом пишет Life.ru.
Женщина опубликовала первый снимок из роддома и выразила благодарность мужу. Они в браке уже 13 лет.
Елена рассказала, что Анатолий проявил бесконечную заботу и поддержку на протяжении всех девяти месяцев их совместной беременности. Судя по всему, актер присутствовал и на родах.
«И за то, что вчера ты был со мной с самого начала до самого конца, проходя все этапы встречи с сыном. Это бесценно», — написала Елена.
Стать мамой во второй раз Елена решила в 36 лет. У пары есть старшая дочь, 13-летняя Милена.