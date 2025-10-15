Новая китайская дорама «Амбиции любви» привлекла внимание публики благодаря харизматичной главной паре: Чжао Лусы в роли Сюй Янь и Уильям Чан Вэй-Тин, исполнивший бизнесмена Шэнь Хао Мина. История о любви и богатстве, амбициях и искренности не оставила никого равнодушным. Каждая серия бурно обсуждалась в соцсетях, отрывки из серий разлетались на короткие видео, и, конечно же, поклонники не обошли стороной главных актеров. Рассказываем, чем известны актеры в Китае и как они отреагировали на популярность сериала.
Чжао Лусы
Чжао Лусы — одна из молодых и подающих надежды звезд Китая — родилась 9 ноября 1998 года. Ее первые шаги на пути к экрану не были связаны с драмами: она пробовала силы на телевидении, участвовала в шоу, что дало ей навыки публичности и уверенность перед камерой.
К настоящему моменту в фильмографии Чжао Лусы множество заметных проектов. Среди них — «Роман тигра и розы», «Скрытая любовь», «Новая волна» и другие дорамы, благодаря которым она завоевала любовь зрителей. Актриса не ограничивается одним образом, как часто бывает в китайском шоу-бизнесе. Она смело берется за любую роль — от милой героини до сильной женщины, сталкивающейся с внутренними конфликтами.
В «Амбициях любви» Чжао Лусы получила шанс показать более зрелую героиню — телеведущую, которая прошла путь от провинциалки без копейки в кармане до медийной звезды и вошла в мир элиты, где сталкивается с внутренними компромиссами. Ее героиня использует брак с видным бизнесменом как возможность закрепить свой успех, но все идет наперекосяк, когда становится понятно, что мир богатых не так уж прост.
Когда стало известно о разработке сериала, зрителей обеспокоила разница в возрасте между главными актерами: Чжао Лусы 26 лет, а Уильяму Чану 39 лет. Эта пара вызвала живой интерес, все задавались вопросом, будет ли между ними химия на экране. Но артисты справились со своей задачей на все 100%, и аудитория осталась в восторге.
Несмотря на успех дорамы, актриса пока не анонсирует участие в новых проектах. В конце 2024 года она встревожила поклонников новостью о госпитализации. Фотографии из больницы напугали фанатов: девушка выглядела изможденной. При росте 161 см ее вес составлял 38 кг. Позже она призналась, что страдает депрессией, а интенсивная работа в течение последних лет окончательно лишила ее сил. Сейчас актриса сосредоточена на том, чтобы решить юридические разногласия со своим агентством, которое, по ее словам, и довело ее до такого состояния.
Уильям Чан
Исполнитель главной мужской роли Уильям Чан — популярный артист, совмещающий музыкальную и актерскую карьеру. Родился 21 ноября 1985 года в Гонконге. Его путь в шоу-бизнесе начался с музыкальных состязаний. В молодости он дебютировал как член группы Sun Boy’z, а затем сосредоточился на сольной карьере.
С годами Чан расширил свои горизонты: вместе с музыкальной деятельностью он стал активно сниматься на телевидении и в кино. В его послужном списке успешные дорамы («Свидание с будущим», «Петля времени») и другие проекты, где он доказал, что не боится жанровых переходов и сложных персонажей. Его статус в индустрии сейчас высок: он уже не новичок, а профессионал, способный вытянуть проект за счет своего обаяния.
Как рассказывали в интервью продюсеры «Амбиций любви», на роль Шэнь Хао Мина нужен был актер с мощной харизмой, и выбор практически сразу пал на Уильяма. Они надеялись, что смогут привлечь дополнительное внимание к дораме не только за счет таланта актера, но и за счет его медийного ресурса.
Чан также известен как предприниматель и художник. Он активно развивает собственный бренд одежды, сотрудничает с модными марками и участвует в различных телевизионных шоу как ведущий или наставник. До конца года у него заявлен выход еще одного сериала, однако точной информации об этом пока нет.