Несмотря на успех дорамы, актриса пока не анонсирует участие в новых проектах. В конце 2024 года она встревожила поклонников новостью о госпитализации. Фотографии из больницы напугали фанатов: девушка выглядела изможденной. При росте 161 см ее вес составлял 38 кг. Позже она призналась, что страдает депрессией, а интенсивная работа в течение последних лет окончательно лишила ее сил. Сейчас актриса сосредоточена на том, чтобы решить юридические разногласия со своим агентством, которое, по ее словам, и довело ее до такого состояния.