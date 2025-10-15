Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезды дорамы «Амбиции любви»: что известно об актерах, исполнивших главные роли

Дорама «Амбиции любви» покорила зрителей трогательной историей и харизматичными актерами. Поклонники до сих пор обсуждают исполнителей главных ролей: кто они, чем живут сейчас и как изменилась их жизнь после успеха сериала
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из дорамы Амбиции любви
Кадр из дорамы «Амбиции любви»

Новая китайская дорама «Амбиции любви» привлекла внимание публики благодаря харизматичной главной паре: Чжао Лусы в роли Сюй Янь и Уильям Чан Вэй-Тин, исполнивший бизнесмена Шэнь Хао Мина. История о любви и богатстве, амбициях и искренности не оставила никого равнодушным. Каждая серия бурно обсуждалась в соцсетях, отрывки из серий разлетались на короткие видео, и, конечно же, поклонники не обошли стороной главных актеров. Рассказываем, чем известны актеры в Китае и как они отреагировали на популярность сериала.

Чжао Лусы

Чжао Лусы в дораме Амбиции любви
Чжао Лусы в дораме «Амбиции любви»

Чжао Лусы — одна из молодых и подающих надежды звезд Китая — родилась 9 ноября 1998 года. Ее первые шаги на пути к экрану не были связаны с драмами: она пробовала силы на телевидении, участвовала в шоу, что дало ей навыки публичности и уверенность перед камерой. 

К настоящему моменту в фильмографии Чжао Лусы множество заметных проектов. Среди них — «Роман тигра и розы», «Скрытая любовь», «Новая волна» и другие дорамы, благодаря которым она завоевала любовь зрителей. Актриса не ограничивается одним образом, как часто бывает в китайском шоу-бизнесе. Она смело берется за любую роль — от милой героини до сильной женщины, сталкивающейся с внутренними конфликтами.

В «Амбициях любви» Чжао Лусы получила шанс показать более зрелую героиню — телеведущую, которая прошла путь от провинциалки без копейки в кармане до медийной звезды и вошла в мир элиты, где сталкивается с внутренними компромиссами. Ее героиня использует брак с видным бизнесменом как возможность закрепить свой успех, но все идет наперекосяк, когда становится понятно, что мир богатых не так уж прост.

Чжао Лусы в дораме Амбиции любви
Чжао Лусы в дораме «Амбиции любви»

Когда стало известно о разработке сериала, зрителей обеспокоила разница в возрасте между главными актерами: Чжао Лусы 26 лет, а Уильяму Чану 39 лет. Эта пара вызвала живой интерес, все задавались вопросом, будет ли между ними химия на экране. Но артисты справились со своей задачей на все 100%, и аудитория осталась в восторге. 

Несмотря на успех дорамы, актриса пока не анонсирует участие в новых проектах. В конце 2024 года она встревожила поклонников новостью о госпитализации. Фотографии из больницы напугали фанатов: девушка выглядела изможденной. При росте 161 см ее вес составлял 38 кг. Позже она призналась, что страдает депрессией, а интенсивная работа в течение последних лет окончательно лишила ее сил. Сейчас актриса сосредоточена на том, чтобы решить юридические разногласия со своим агентством, которое, по ее словам, и довело ее до такого состояния.

Уильям Чан

Уильям Чан в дораме Амбиции любви
Уильям Чан в дораме «Амбиции любви»

Исполнитель главной мужской роли Уильям Чан — популярный артист, совмещающий музыкальную и актерскую карьеру. Родился 21 ноября 1985 года в Гонконге. Его путь в шоу-бизнесе начался с музыкальных состязаний. В молодости он дебютировал как член группы Sun Boy’z, а затем сосредоточился на сольной карьере.

С годами Чан расширил свои горизонты: вместе с музыкальной деятельностью он стал активно сниматься на телевидении и в кино. В его послужном списке успешные дорамы («Свидание с будущим», «Петля времени») и другие проекты, где он доказал, что не боится жанровых переходов и сложных персонажей. Его статус в индустрии сейчас высок: он уже не новичок, а профессионал, способный вытянуть проект за счет своего обаяния. 

Как рассказывали в интервью продюсеры «Амбиций любви», на роль Шэнь Хао Мина нужен был актер с мощной харизмой, и выбор практически сразу пал на Уильяма. Они надеялись, что смогут привлечь дополнительное внимание к дораме не только за счет таланта актера, но и за счет его медийного ресурса. 

Уильям Чан в дораме Амбиции любви
Уильям Чан в дораме «Амбиции любви»

Чан также известен как предприниматель и художник. Он активно развивает собственный бренд одежды, сотрудничает с модными марками и участвует в различных телевизионных шоу как ведущий или наставник. До конца года у него заявлен выход еще одного сериала, однако точной информации об этом пока нет.