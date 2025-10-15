«Союзмультфильм» выпустил конструкторы «Простоквашино» для детей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. «Союзмультфильм» выпустил конструкторы, созданные по мотивам мультсериала «Простоквашино». В коллекцию вошли семь тематических наборов для строительства локаций и 12 коллекционных мини-фигурок персонажей, сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».
«Киностудия “Союзмультфильм” представила первую серию конструкторов для детей, созданных по мотивам популярного мультсериала “Простоквашино”. В коллекцию вошли семь тематических наборов, позволяющих воссоздать самую популярную анимационную деревню у себя дома», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, игровые наборы в деталях воссоздают знакомые локации из мультсериала — кухню в городской квартире, учебный уголок Дяди Федора, фудтрактор кота Матроскина и домик Веры Павловны и Тамы-Тамы.
Коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов отметил развивающую составляющую наборов и их качество исполнения. «Для нас было принципиально важным создать не просто оригинальный продукт, а содержательную и развивающую игру для детей. Наши специалисты внимательно следили за каждым этапом — от идеи до качества исполнения. Теперь построить мини-деревню “Простоквашино” у себя дома может каждый», — сказал он.