«Союзмультфильм» выпустил конструкторы «Простоквашино» для детей

Коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов отметил развивающую составляющую наборов и их качество исполнения. «Для нас было принципиально важным создать не просто оригинальный продукт, а содержательную и развивающую игру для детей. Наши специалисты внимательно следили за каждым этапом — от идеи до качества исполнения. Теперь построить мини-деревню “Простоквашино” у себя дома может каждый», — сказал он.