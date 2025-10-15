Умер автор постеров к «Звездным войнам» и «Назад в будущее» Дрю Струзан

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Американский художник Дрю Струзан, известный дизайном постеров к культовым фильмам, умер 13 октября на 79-м году жизни. Об этом сообщил журнал The Variety со ссылкой на заявление на странице художника в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Дрю Струзан ушел из этого мира вчера, 13 октября», — говорится в посте, который опубликовал брат художника.
Как отмечает The Variety, Струзан известен как создатель постеров к таким фильмам, как «Звездные войны», «Назад в будущее», «Бегущий по лезвию», «Индиана Джонс» и многим другим. Кроме того, он занимался дизайном обложек различных музыкальных альбомов, в том числе для Элиса Купера, The Beach Boys и Bee Gees.