Ключевая черта его характера — убежденность, что «вор должен сидеть в тюрьме», и для достижения этой цели хороши все средства. Он циничен, манипулятивен и относится к людям как к «расходному материалу» в своей борьбе с преступностью. При этом он невероятно трудоспособен, смел и блестяще владеет оперативной работой, что вызывает уважение даже у тех, кто не согласен с его методами. Этот внутренний конфликт — обаяние и профессионализм против жестокости и пренебрежения к закону — делает образ Глеба Жеглова одним из самых сложных и многогранных в истории отечественного кинематографа.